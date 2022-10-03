Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
Вчера
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
SOKOLOV увеличил в 1,6 раза cвою сеть в 2022 году
В сентябре три новых магазина заработали в Москве и Московской области, по одному - в Самаре и Курске. Одновременно бренд продолжает открытия в формате “ювелирный гипермаркет”: в сентябре в ТЦ “Макси” в Кирове запущен один из крупнейших объектов розницы SOKOLOV площадью 220 м.кв.
Во всех торговых точках фирменной розницы SOKOLOV доступны не только украшения из последних коллекций бренда, но и новые сервисы – подписка в рамках программы «Привилегия» (возможность обменять товар в течение двух лет и постпродажный сервис) и trade-in (прием ювелирного лома в счет стоимости новых украшений).
«В третьем квартале 2022 года SOKOLOV открыл 18 новых магазинов, а также начал перезапуск ранее открытых торговых точек в обновленном дизайне, расширяя их площадь там, где это возможно, - говорит директор розничной сети SOKOLOV Вячеслав Корнилов (Vyacheslav Kornilov). - Так, в сентябре после модернизации был заново открыт флагман SOKOLOV в ТЦ “Авиапарк” в Москве. В соответствии с нашей стратегией, до конца года сеть бренда будет расширена до 500 магазинов».
Алекс Шишло для Rough&Polished