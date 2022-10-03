SOKOLOV увеличил в 1,6 раза cвою сеть в 2022 году

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Ювелирный бренд SOKOLOV увеличил розничную сеть до 411 магазинов, 6 из них были открыты в сентябре. Всего за 9 месяцев с начала года сеть выросла в 1,6 раза.

В сентябре три новых магазина заработали в Москве и Московской области, по одному - в Самаре и Курске. Одновременно бренд продолжает открытия в формате “ювелирный гипермаркет”: в сентябре в ТЦ “Макси” в Кирове запущен один из крупнейших объектов розницы SOKOLOV площадью 220 м.кв.

Во всех торговых точках фирменной розницы SOKOLOV доступны не только украшения из последних коллекций бренда, но и новые сервисы – подписка в рамках программы «Привилегия» (возможность обменять товар в течение двух лет и постпродажный сервис) и trade-in (прием ювелирного лома в счет стоимости новых украшений).

«В третьем квартале 2022 года SOKOLOV открыл 18 новых магазинов, а также начал перезапуск ранее открытых торговых точек в обновленном дизайне, расширяя их площадь там, где это возможно, - говорит директор розничной сети SOKOLOV Вячеслав Корнилов (Vyacheslav Kornilov). - Так, в сентябре после модернизации был заново открыт флагман SOKOLOV в ТЦ “Авиапарк” в Москве. В соответствии с нашей стратегией, до конца года сеть бренда будет расширена до 500 магазинов».



Алекс Шишло для Rough&Polished





