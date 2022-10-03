Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
Вчера
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Минфин РФ прогнозирует рост цен на бриллианты
По его словам, разница между ценой покупки и продажи обеспечит привлекательность инвестиций в бриллианты по сравнению с другими инструментами. Он подчеркнул, что безналичные инвестиции в валюты "статичны", а условия по валютным депозитам улучшаться не будут, капиталоемкость же наличной валюты достаточно низкая.
"Алмазы – очень капиталоемкий объект для сбережений. Для инвестиционного товара очень важно понимать, что человек может не только купить по цене, близкой к рыночной, но и продать по цене, близкой к рыночной. Соответственно, то, что "Алроса" будет обеспечивать конкурентный спред между ценой покупки и продажи, сделает инвестиции привлекательными по сравнению с другими подобными продуктами", – отметил Моисеев.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов (Valery Yemelyanov) рассказал, что после отмены НДС на золото и бриллианты россиянам открылись новые инструменты, которые могут заменить им валютные депозиты. Предлагается два способа покупки инвестиционных алмазов: крупные камни и корзина из мелкого среза.
Как пояснил эксперт, алмазы – "капризный" инструмент: от цвета, блеска, прозрачности и даже мировой моды зависит движение цены. И часто она бывает в обратную сторону. Кроме того, свежий срез из шахты непредсказуем в плане качества. Таким образом, специалист отметил, что для инвесторов это сомнительная история.
Алекс Шишло для Rough&Polished