Розовый бриллиант продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 57,73 млн долларов

Фото: Sotheby's

Бриллиант Williamson Pink Star («Розовая звезда рудника Вильямсон») весом 11,15 карата был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,73 млн долларов США как один из самых ценных бриллиантов, когда-либо проданных на аукционе. Этот ярко-розовый бриллиант, огранённый в виде кушона, без дефектов внутри, превзошел предпродажную оценку по цене за карат, которая была бы рекордной для любого бриллианта.Он также стал вторым самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным на аукционе, после бриллианта CTF Pink Star в 59,6 карата, который был продан в апреле 2017 года на Sotheby's за 71,2 млн долларов.Обнаружение розового алмаза ювелирного качества любого размера — чрезвычайно редкое явление, тем более в последние два года, когда официально закрыли рудник Аргайл (Argyle) в Австралии, который обладал, по данным Sotheby's, крупнейшими в мире запасами розовых алмазов.Бриллиант Williamson Pink Star был назван в честь розового бриллианта весом 23,6 карата, подаренного в 1947 году на свадьбу Ее Величеству Королеве Елизавете II канадским геологом и роялистом доктором Джоном Торберном Уильямсоном (John Thorburn Williamson), владевшим шахтой Мвадуи (Mwadui) в Танзании, где был обнаружен этот камень.