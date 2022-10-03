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26 сентября 2022
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05 сентября 2022
Розовый бриллиант продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 57,73 млн долларов
Фото: Sotheby's
Бриллиант Williamson Pink Star («Розовая звезда рудника Вильямсон») весом 11,15 карата был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,73 млн долларов США как один из самых ценных бриллиантов, когда-либо проданных на аукционе. Этот ярко-розовый бриллиант, огранённый в виде кушона, без дефектов внутри, превзошел предпродажную оценку по цене за карат, которая была бы рекордной для любого бриллианта.
Он также стал вторым самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным на аукционе, после бриллианта CTF Pink Star в 59,6 карата, который был продан в апреле 2017 года на Sotheby's за 71,2 млн долларов.
Обнаружение розового алмаза ювелирного качества любого размера — чрезвычайно редкое явление, тем более в последние два года, когда официально закрыли рудник Аргайл (Argyle) в Австралии, который обладал, по данным Sotheby's, крупнейшими в мире запасами розовых алмазов.
Бриллиант Williamson Pink Star был назван в честь розового бриллианта весом 23,6 карата, подаренного в 1947 году на свадьбу Ее Величеству Королеве Елизавете II канадским геологом и роялистом доктором Джоном Торберном Уильямсоном (John Thorburn Williamson), владевшим шахтой Мвадуи (Mwadui) в Танзании, где был обнаружен этот камень.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished