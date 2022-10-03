Зимбабве требует выплатить роялти в форме аффинированных металлов

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Правительство Зимбабве требует выплатить роялти в алмазах, золоте и платине вместо наличных денег, поскольку оно стремится увеличить свои запасы полезных ископаемых.

«Начиная с октября этого года, правительство требует, чтобы часть роялти поступала в виде фактической аффинированной продукции», — написал президент Эммерсон Мнангагва в колонке The Sunday Mail.

Он добавил: «Мы не можем и как нынешнее правительство, и как нынешнее поколение расточительно добывать невозобновляемые ресурсы и управлять ими, не заботясь о поколениях, которые уже родились и родятся в будущем!»

Издание Bloomberg недавно процитировало министра финансов Джорджа Гуваматангу (George Guvamatanga), который заявил в письме, направленном в министерство горнодобывающей промышленности, что министерство финансов обеспокоено тем, что в стране нет государственных запасов драгоценных металлов, «служащих источником доверия, учитывая, что они не несут кредитного риска или риска невыполнения обязательств контрагентом».

Заместитель министра горнодобывающей промышленности Полите Камбамбура (Polite Kambambura) также заявил на прошлой неделе, что они проводят консультации с горнодобывающими компаниями.

«Вся идея министерства финансов заключается в том, что оно хочем сохранить стоимость роялти», — сказал он.

Было неясно, согласны ли горнодобывающие компании с этим шагом, поскольку запросы СМИ остались без ответа.

Зимбабве обладает третьими по величине запасами платины в мире.

В настоящее время платина в стране производится компаниями Impala Platinum и Anglo American Platinum, а алмазы — компаниями Anjin, RZM Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company.

Среди золотодобывающих компаний стоит назвать Caledonia, Rio Zim, Freda Rebecca и Metallon Corporation.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





