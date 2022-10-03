Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Зимбабве требует выплатить роялти в форме аффинированных металлов
«Начиная с октября этого года, правительство требует, чтобы часть роялти поступала в виде фактической аффинированной продукции», — написал президент Эммерсон Мнангагва в колонке The Sunday Mail.
Он добавил: «Мы не можем и как нынешнее правительство, и как нынешнее поколение расточительно добывать невозобновляемые ресурсы и управлять ими, не заботясь о поколениях, которые уже родились и родятся в будущем!»
Издание Bloomberg недавно процитировало министра финансов Джорджа Гуваматангу (George Guvamatanga), который заявил в письме, направленном в министерство горнодобывающей промышленности, что министерство финансов обеспокоено тем, что в стране нет государственных запасов драгоценных металлов, «служащих источником доверия, учитывая, что они не несут кредитного риска или риска невыполнения обязательств контрагентом».
Заместитель министра горнодобывающей промышленности Полите Камбамбура (Polite Kambambura) также заявил на прошлой неделе, что они проводят консультации с горнодобывающими компаниями.
«Вся идея министерства финансов заключается в том, что оно хочем сохранить стоимость роялти», — сказал он.
Было неясно, согласны ли горнодобывающие компании с этим шагом, поскольку запросы СМИ остались без ответа.
Зимбабве обладает третьими по величине запасами платины в мире.
В настоящее время платина в стране производится компаниями Impala Platinum и Anglo American Platinum, а алмазы — компаниями Anjin, RZM Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
Среди золотодобывающих компаний стоит назвать Caledonia, Rio Zim, Freda Rebecca и Metallon Corporation.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве