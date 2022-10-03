Anglo-American назначила нового генерального директора и сопредседателя De Beers

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Компания Anglo-American назначила Эла Кука (Al Cook) генеральным директором компании De Beers Group, которая на 85% принадлежит Anglo-American. Эл Кук сменит Брюса Кливера (Bruce Cleaver) с начала 2023 года.

В De Beers Group заявили, что Кливер был назначен сопредседателем De Beers.

Генеральный директор Anglo-American Данкан Ванблад (Duncan Wanblad), который является председателем совета директоров De Beers, сказал, что Кук обладает более чем 25-летним опытом руководства на международном уровне, полученным в основном в компаниях BP и Equinor.

«Я считаю, что многопрофильные стратегические навыки Эла, а также твердые личные убеждения и ценности идеально подходят для характера De Beers, международного бизнеса, который охватывает большую часть спектра от разведки и добычи полезных ископаемых до продажи на Бонд-стрит и Мэдисон-авеню», — сказал он.

Ванблад сказал, что Кливер отлично руководил De Beers, развивая стратегическое видение компании и гарантируя, что желание потребителей приобретать ювелирные изделия с бриллиантами будет лежать в основе принятия решений по всей цепочке от производства до продажи, при этом он руководил изменения в области безопасности, чтобы гарантировать, что безопасность и благополучие сотрудников признаются приоритетом и общей ответственностью.

«Он успешно руководил De Beers в период значительных изменений, произошедших за последние шесть лет, в том числе внедрил технологии, чтобы гарантировать потребителям происхождение их бриллиантов», — сказал он.

Кук сказал, что рад транслировать непреходящие экономические, социальные и экологические ценности принимающим компанию De Beers странам и их обществам.

«Я глубоко осознаю важность подхода De Beers к ответственной добыче полезных ископаемых, особенно в Ботсване, Намибии и ЮАР, — сказал он. — Наша обязанность — работать с отраслью, чтобы выполнять те искренние надежды, которые связаны с бриллиантами».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





