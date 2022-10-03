Снижение цен подпитывает состояние неопределенности в алмазной торговле

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Торговля бриллиантами в сентябре шла медленнее, чем обычно, поскольку экономическая неопределенность в США и замедление темпов роста в Китае повлияли на настроения дилеров.

Они проявляли осторожность из-за того, что цены на бриллианты продолжали снижаться, пишет интернет-ресурс businesswire.com.

Алмазный индекс RapNet для бриллиантов весом 1 карат упал на 3,8% в сентябре. Снизившись на 9,7% в третьем квартале, по состоянию на 1 октября, он снизился на 3% с начала года.

Запасы бриллиантов остаются высокими, несмотря на сокращение поставок необработанного сырья после санкций в отношении горнодобывающей компании АЛРОСА.

К 1 октября количество алмазов на RapNet достигло 1,88 млн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы выросли, так как торговля замедлилась в третьем квартале. Крупные закупки сырья производителями в конце 2021 и начале 2022 года также способствовали росту цен.

Спрос на алмазное сырье снизился в сентябре. У производителей было достаточно запасов, чтобы реализовать их к главному празднику Индии - Дивали, который приходится на 24 октября.

De Beers сохранила стабильные цены на алмазное сырье на сентябрьских торгах. Товары продавались по более низким ценам на вторичном рынке; цены упали на аукционах по продаже сырья, поскольку покупатели оставили не раскупленным большое количество товаров.

Сингапурская выставка Jewellery & Gem World, прошедшая в сентябре, способствовала росту потребительских настроений на Дальнем Востоке. Однако спрос в Китае остается вялым. Потребители там стали более экономными на фоне сохраняющихся ограничений по COVID-19.

Американские ювелиры с оптимизмом смотрят на сезон отпусков, но не решаются пополнять запасы, пока цены на бриллианты снижаются. Розничные торговцы берут больше товаров на заметку и требуют от поставщиков более коротких сроков доставки.

Mastercard ожидает, что продажи ювелирных изделий вырастут на 2,2% в ноябре-декабре. Для многих сезон отпусков начинается в октябре, поскольку все больше покупателей совершают покупки пораньше, чтобы избежать спешки в последнюю минуту.

Ювелиры сосредоточены на расширении своих торговых предложений, комбинируя цифровые платформы и платформы в магазинах и используя онлайн-инвентарь своих поставщиков. Это отвечает стремлению потребителей к большему удобству и более интерактивному опыту покупок.



Алекс Шишло для Rough&Polished





