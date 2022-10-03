Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Снижение цен подпитывает состояние неопределенности в алмазной торговле
Они проявляли осторожность из-за того, что цены на бриллианты продолжали снижаться, пишет интернет-ресурс businesswire.com.
Алмазный индекс RapNet для бриллиантов весом 1 карат упал на 3,8% в сентябре. Снизившись на 9,7% в третьем квартале, по состоянию на 1 октября, он снизился на 3% с начала года.
Запасы бриллиантов остаются высокими, несмотря на сокращение поставок необработанного сырья после санкций в отношении горнодобывающей компании АЛРОСА.
К 1 октября количество алмазов на RapNet достигло 1,88 млн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы выросли, так как торговля замедлилась в третьем квартале. Крупные закупки сырья производителями в конце 2021 и начале 2022 года также способствовали росту цен.
Спрос на алмазное сырье снизился в сентябре. У производителей было достаточно запасов, чтобы реализовать их к главному празднику Индии - Дивали, который приходится на 24 октября.
De Beers сохранила стабильные цены на алмазное сырье на сентябрьских торгах. Товары продавались по более низким ценам на вторичном рынке; цены упали на аукционах по продаже сырья, поскольку покупатели оставили не раскупленным большое количество товаров.
Сингапурская выставка Jewellery & Gem World, прошедшая в сентябре, способствовала росту потребительских настроений на Дальнем Востоке. Однако спрос в Китае остается вялым. Потребители там стали более экономными на фоне сохраняющихся ограничений по COVID-19.
Американские ювелиры с оптимизмом смотрят на сезон отпусков, но не решаются пополнять запасы, пока цены на бриллианты снижаются. Розничные торговцы берут больше товаров на заметку и требуют от поставщиков более коротких сроков доставки.
Mastercard ожидает, что продажи ювелирных изделий вырастут на 2,2% в ноябре-декабре. Для многих сезон отпусков начинается в октябре, поскольку все больше покупателей совершают покупки пораньше, чтобы избежать спешки в последнюю минуту.
Ювелиры сосредоточены на расширении своих торговых предложений, комбинируя цифровые платформы и платформы в магазинах и используя онлайн-инвентарь своих поставщиков. Это отвечает стремлению потребителей к большему удобству и более интерактивному опыту покупок.
Алекс Шишло для Rough&Polished