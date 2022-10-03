Индия повысила импортную пошлину на платину до 15,4%

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По сообщению Reuters, правительство Индии объявило в уведомлении от 3 октября 2022 года, что оно повысило общую импортную пошлину на платину с 10,75% до 15,4%, стремясь добиться паритета в структуре импортных пошлин между золотом и платиной.

В июле 2022 года правительство повысило импортную пошлину на золото до 15%, но оставило налог на импорт платины без изменений на уровне 10,75%.

В сентябре импорт платины в Индию многократно подскочил до рекордно высокого уровня, поскольку аффинажные заводы импортировали много золота, содержащего небольшое количество платины, но регистрировали закупки на таможне как платиновый сплав, чтобы избежать уплаты более высоких пошлин.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





