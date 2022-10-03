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Пол Зимниски прокомментировал ситуацию на рынке алмазов и ювелирных изделий

Сегодня
Новости
В начале октября цены на природные алмазы, фиксируемые Глобальным индексом цен на необработанные алмазы Зимниски (Zimnisky Global Rough Diamond Price), снизились примерно на 10% по сравнению с рекордно высоким показателем в январе.
Отраслевой аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky) отмечает, что со второй половины 2021 года по начало 2022 года на алмазном рынке наблюдался дефицит предложения, поскольку рекордный спрос на природные алмазы в 2021 году превысил вновь добытые, а также существующие запасы. Эта динамика привела в прошлом году к росту цен на необработанные алмазы на более чем 30%.
Однако после активного пополнения запасов в цепочке поставок в начале этого года глобальная экономическая неопределенность и новые карантинные меры в Китае, связанные с пандемией, впоследствии привели к снижению спроса на алмазы и, следовательно, цен на них.
Тем не менее цены на алмазы остаются значительно выше уровней, существовавших до пандемии, и ожидается, что высокая за многие десятилетия инфляция издержек производителей в сочетании с ограничениями на мировую торговлю российскими алмазами поддержит цены на алмазы в следующем году.
Зимниски пояснил, что потребителям не следует ожидать в этот праздничный сезон скидок на природные бриллианты, поскольку у ювелиров нет значительных избыточных запасов, хотя ситуация с запасами в отрасли должна быть лучше, чем в прошлом году.
«Во всяком случае, алмазодобывающие и золотодобывающие компании столкнулись с резким ростом производственных затрат в этом году, поскольку все, от рабочей силы до топлива, расходных материалов и страхования, в некоторых случаях выросли на двузначные проценты. Это увеличение затрат передается по цепочке поставок», - сказал Зимниски.
Что касается розничной торговли, «ювелирные изделия, в частности, драгоценные металлы и камни, исторически демонстрировали относительно хорошие результаты в условиях высокой инфляции, что, я полагаю, позволит бриллиантам и ювелирным изделиям как категории превзойти ожидания в этот праздничный сезон», добавил он.
«Если мы увидим, что спрос в этот праздничный сезон хоть сколько-нибудь соответствует прошлогоднему, это завершит еще один очень сильный год для отрасли, особенно с учетом внешних факторов”, - заключил Зимниски.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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