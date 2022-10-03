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Пол Зимниски прокомментировал ситуацию на рынке алмазов и ювелирных изделий
Отраслевой аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky) отмечает, что со второй половины 2021 года по начало 2022 года на алмазном рынке наблюдался дефицит предложения, поскольку рекордный спрос на природные алмазы в 2021 году превысил вновь добытые, а также существующие запасы. Эта динамика привела в прошлом году к росту цен на необработанные алмазы на более чем 30%.
Однако после активного пополнения запасов в цепочке поставок в начале этого года глобальная экономическая неопределенность и новые карантинные меры в Китае, связанные с пандемией, впоследствии привели к снижению спроса на алмазы и, следовательно, цен на них.
Тем не менее цены на алмазы остаются значительно выше уровней, существовавших до пандемии, и ожидается, что высокая за многие десятилетия инфляция издержек производителей в сочетании с ограничениями на мировую торговлю российскими алмазами поддержит цены на алмазы в следующем году.
Зимниски пояснил, что потребителям не следует ожидать в этот праздничный сезон скидок на природные бриллианты, поскольку у ювелиров нет значительных избыточных запасов, хотя ситуация с запасами в отрасли должна быть лучше, чем в прошлом году.
«Во всяком случае, алмазодобывающие и золотодобывающие компании столкнулись с резким ростом производственных затрат в этом году, поскольку все, от рабочей силы до топлива, расходных материалов и страхования, в некоторых случаях выросли на двузначные проценты. Это увеличение затрат передается по цепочке поставок», - сказал Зимниски.
Что касается розничной торговли, «ювелирные изделия, в частности, драгоценные металлы и камни, исторически демонстрировали относительно хорошие результаты в условиях высокой инфляции, что, я полагаю, позволит бриллиантам и ювелирным изделиям как категории превзойти ожидания в этот праздничный сезон», добавил он.
«Если мы увидим, что спрос в этот праздничный сезон хоть сколько-нибудь соответствует прошлогоднему, это завершит еще один очень сильный год для отрасли, особенно с учетом внешних факторов”, - заключил Зимниски.
Алекс Шишло для Rough&Polished