Pan African приобрела золотые активы Mintails SA

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Компания Pan African Resources приобрела общий акционерный капитал и участки для разработки недр компаний Mogale Gold и Mintails SA Soweto Cluster (MSC) за 2,8 млн долларов США.

И Mogale Gold, и MSC полностью принадлежат Mintails Mining SA, в отношении которой в 2018 году был начат процесс предварительной ликвидации.

Компания Pan African недавно завершила окончательное технико-экономическое обоснование хвостохранилища Могале Голд (Mogale Gold), которое имеет привлекательные экономические показатели и потенциал значительного увеличения производства золота в течение начального периода эксплуатации рудника, составляющего 13 лет.

Повторная добыча на хвостохранилищах компанией MSC может увеличить потенциал производства.

Между тем Pan African заявила, что взяла кредит с утвержденными и подписанными условиями у FirstRand Bank в размере 80 млн долларов приоритетного долга для частичного финансирования строительства проекта.

Компания заявила, что находится в процессе оценки нескольких дополнительных вариантов финансирования оставшейся части бюджета капитальных вложений.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





