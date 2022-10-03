Sibanye планирует приобрести долю в медных рудниках Мопани в Замбии

Сегодня Новости

Компания Sibanye-Stillwater, которая в основном производит металлы платиновой группы и золото, проявила интерес к медным рудникам Мопани (Mopani) в Замбии, которым требуются новые инвестиции после того, как в прошлом году компания Glencore продала их государственной инвестиционной горнодобывающей компании ZCCM-IH.

Агентство Reuters цитирует генерального директора компании Нила Фроунмэна (Neal Froneman), который заявил, что впервые его компания проявила интерес к Мопани год назад.

«Нам нравится Замбия, нам нравится то, что там делает новый президент», — сказал он.

Президент Замбии Хакаинде Хичилема был избран в августе 2021 года.

Он провел реформы в горнодобывающем секторе, чтобы привлечь новые инвестиции и поддержать производство.

Мопани нужны инвестиции в размере около 300 млн долларов США для финансирования сложного процесса расширения шахт.

У месторождения есть потенциал для производства 225 тыс. тонн меди в год, что почти в три раза превышает ожидаемый объем производства в 2022 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





