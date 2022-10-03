АЛРОСА ушла из-под санкций ЕС

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АЛРОСА не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций ЕС, который был принят в среду в Брюсселе, сообщает издание EUobserver, отмечая, что «ЕС дает России карт-бланш на продолжение продажи алмазов Антверпену и остальной Европе, несмотря на серьезную эскалацию на Украине».

Компания не вошла в список из 29 физических и семи юридических лиц, которым грозит запрет ЕС и замораживание активов, судя по документам ЕС. «Бельгийское министерство иностранных дел отказалось комментировать поворот назад в отношении АЛРОСА, но это произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что нанесение удара по экспорту алмазов из России приведет к потере тысяч рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа», - говорится в корреспонденции EUobserver.

В ней также отмечается, что такое изменение взглядов знаменует собой поражение стран Балтии, Ирландии и Польши, которые, прежде чем отступить, сначала поддерживали полный запрет на алмазы, затем запрет только на нетехнические алмазы, а затем запрет на листинг АЛРОСА.



Владимир Малахов, Rough&Polished





