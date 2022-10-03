Эксклюзив

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05 сентября 2022

Поставщики золота сосредоточились на отправках металла в Китай и Турцию и сократили их в Индию

Сегодня
Новости
Банки-поставщики золота сократили отправки металла в Индию в преддверии крупных праздников в пользу Китая, Турции и других рынков, где предлагаются более высокие премии, как сообщили агентству Reuters представители банков и операторы хранилищ. Это может создать дефицит золота в Индии и вынудить индийских покупателей платить большие премии за поставки в приближающийся сезон пикового спроса.
Премии были резко снижены из-за «теперь закрытой лазейки», которая позволяла некоторым индийским торговым фирмам импортировать золото по более низким тарифам под видом платинового сплава, что позволило даже предлагать золото со скидкой.
Это контрастирует с премиями в размере 20-45 долларов, предлагаемыми в Китае, который является крупнейшим потребителем, и 80 долларами в Турции, где импорт золота резко вырос на фоне галопирующей инфляции.
«Банки будут продавать золото там, где они получат более высокую цену, — сказал представитель ведущего банка-поставщика драгоценных металлов из Мумбая. — Покупатели в Китае и Турции сейчас платят очень высокую премию. Нельзя даже сравнивать, когда мы говорим о премиях на индийском рынке».
В сентябре импорт золота в Индию упал на 30% по сравнению с прошлым годом, до 68 тонн, в то время как импорт золота в Турцию вырос на 543%. Чистый импорт золота в Китай через Гонконг в августе подскочил почти на 40% до более чем четырехлетнего максимума.
В октябре Индия будет отмечать праздники Душера, Дивали и Дхантерас, когда покупка золота считается благоприятной. После этих праздников начинается свадебный сезон, который является одним из крупнейших драйверов покупок золота в Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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