Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Поставщики золота сосредоточились на отправках металла в Китай и Турцию и сократили их в Индию
Премии были резко снижены из-за «теперь закрытой лазейки», которая позволяла некоторым индийским торговым фирмам импортировать золото по более низким тарифам под видом платинового сплава, что позволило даже предлагать золото со скидкой.
Это контрастирует с премиями в размере 20-45 долларов, предлагаемыми в Китае, который является крупнейшим потребителем, и 80 долларами в Турции, где импорт золота резко вырос на фоне галопирующей инфляции.
«Банки будут продавать золото там, где они получат более высокую цену, — сказал представитель ведущего банка-поставщика драгоценных металлов из Мумбая. — Покупатели в Китае и Турции сейчас платят очень высокую премию. Нельзя даже сравнивать, когда мы говорим о премиях на индийском рынке».
В сентябре импорт золота в Индию упал на 30% по сравнению с прошлым годом, до 68 тонн, в то время как импорт золота в Турцию вырос на 543%. Чистый импорт золота в Китай через Гонконг в августе подскочил почти на 40% до более чем четырехлетнего максимума.
В октябре Индия будет отмечать праздники Душера, Дивали и Дхантерас, когда покупка золота считается благоприятной. После этих праздников начинается свадебный сезон, который является одним из крупнейших драйверов покупок золота в Индии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished