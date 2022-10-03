Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
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Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
В 2022 финансовом году Newfield добыла 4 530 каратов алмазов на руднике Тонго
В компании заявили, что качество алмазов является высоким, а классификация на месте определила, что содержание алмазов ювелирного качества оценивается в 80% от всего объема добычи на руднике.
Newfield Resources также сообщила, что в ходе ее первой продажи алмазов с рудника Тонго средняя цена за карат достигла $262, а выручка за проданные 5 128 каратов составила $1,4 млн.
Также было продано 203 карата, добытых на аллювиальном алмазном руднике в Сьерра-Леоне, который прекратил работу.
В результате общий объем проданных камней достиг 5 330 каратов по средней цене 269 долларов за карат.
Средняя цена за карат превысила смоделированную цену в 222 доллара за карат для алмазов с рудника Тонго.
Рудник Тонго был введен в эксплуатацию в начале этого года.
Недавно Newfield Resources привлекла около 1 млн долларов в результате выпуска 2 857 143 полностью оплаченных обыкновенных акций по цене 0,35 доллара за акцию.
Средства предназначены для дальнейшего развития Тонго.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished