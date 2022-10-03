В 2022 финансовом году Newfield добыла 4 530 каратов алмазов на руднике Тонго

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В финансовом году, закончившемся 30 июня 2022 года, компания Newfield Resources добыла 4 530 каратов алмазов после обработки крупнообъемных проб из шахты и карьера на руднике Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне.

В компании заявили, что качество алмазов является высоким, а классификация на месте определила, что содержание алмазов ювелирного качества оценивается в 80% от всего объема добычи на руднике.

Newfield Resources также сообщила, что в ходе ее первой продажи алмазов с рудника Тонго средняя цена за карат достигла $262, а выручка за проданные 5 128 каратов составила $1,4 млн.

Также было продано 203 карата, добытых на аллювиальном алмазном руднике в Сьерра-Леоне, который прекратил работу.

В результате общий объем проданных камней достиг 5 330 каратов по средней цене 269 долларов за карат.

Средняя цена за карат превысила смоделированную цену в 222 доллара за карат для алмазов с рудника Тонго.

Рудник Тонго был введен в эксплуатацию в начале этого года.

Недавно Newfield Resources привлекла около 1 млн долларов в результате выпуска 2 857 143 полностью оплаченных обыкновенных акций по цене 0,35 доллара за акцию.

Средства предназначены для дальнейшего развития Тонго.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





