Восьмая продажа алмазов De Beers принесла 500 млн долларов

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Компания De Beers выручила 500 млн долларов США в рамках восьмого цикла продаж алмазов в 2022 году по сравнению с 492 млн долларов годом ранее.

Выручка упала на 24,3% по сравнению с 638 млн долларов, полученными в ходе седьмого цикла продаж в этом году.

Гендиректор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что спрос на алмазы компании в течение цикла соответствовал ожиданиям в традиционно более спокойное время года для алмазной отрасли, поскольку ограночные предприятия в Индии готовятся к закрытию в преддверии праздников Дивали.

«Устойчивый общий спрос на алмазы группы De Beers отражается в продолжающемся потребительском спросе на ювелирные изделия с бриллиантами в преддверии ключевого сезона праздничных распродаж в США», — сказал он.

De Beers продолжила применять более гибкий подход к продажам алмазов в течение восьмого цикла продаж 2022 года, при этом срок проведения торгов превысил его обычную недельную продолжительность.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





