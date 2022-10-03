Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Marula инвестирует в проект по добыче высококачественной меди в Танзании
Лицензии действительны в течение семи лет и разрешают разработку месторождения Кинуси в районе Мпвапва провинции Додома в центральной Танзании.
«Наши совместные с Takela инвестиции в их активы и мелкомасштабная и высококачественная добыча меди Takela дополняют наш портфель инвестиций в металлы, позволяющие перейти к зеленой энергетике», — сказал гендиректор Marula Джейсон Брюэр (Jason Brewer).
«Африканская медь идеально подходит для Marula и нашей стратегии, учитывая ее местоположение и использование в электромобилях и связанной с ними инфраструктуре, а также возобновляемые источники энергии, такие как ветряные турбины».
Marula предоставит Takela средства для завершения дополнительной геологоразведки, расширения и разработки месторождения, а также на текущие расходы по мелкомасштабной добыче полезных ископаемых.
Геологоразведка, заказанная руководством компании в период комплексной юридической оценки, выявила потенциальную неглубокую залежь с высоким содержанием меди, которая простирается более чем на один километр и остается открытой во всех направлениях.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished