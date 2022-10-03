Marula инвестирует в проект по добыче высококачественной меди в Танзании

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Компания Marula Mining заключила соглашение с компанией Takela Mining Tanzania и получила 49% коммерческой доли в проекте по добыче меди Кинуси (Kinusi), на который было выдано 10 лицензий на добычу меди в Танзании.

Лицензии действительны в течение семи лет и разрешают разработку месторождения Кинуси в районе Мпвапва провинции Додома в центральной Танзании.

«Наши совместные с Takela инвестиции в их активы и мелкомасштабная и высококачественная добыча меди Takela дополняют наш портфель инвестиций в металлы, позволяющие перейти к зеленой энергетике», — сказал гендиректор Marula Джейсон Брюэр (Jason Brewer).

«Африканская медь идеально подходит для Marula и нашей стратегии, учитывая ее местоположение и использование в электромобилях и связанной с ними инфраструктуре, а также возобновляемые источники энергии, такие как ветряные турбины».

Marula предоставит Takela средства для завершения дополнительной геологоразведки, расширения и разработки месторождения, а также на текущие расходы по мелкомасштабной добыче полезных ископаемых.

Геологоразведка, заказанная руководством компании в период комплексной юридической оценки, выявила потенциальную неглубокую залежь с высоким содержанием меди, которая простирается более чем на один километр и остается открытой во всех направлениях.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





