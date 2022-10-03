Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Anglo и EDF заключили партнерское соглашение в области возобновляемых источников энергии в ЮАР
В марте прошлого года обе компании подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы изучить развитие экосистемы для удовлетворения эксплуатационных потребностей Anglo American, поддержать устойчивость местных систем электроснабжения и расширить энергетическую декарбонизацию в ЮАР.
Ожидается также, что RREE станет катализатором экономической активности в секторе возобновляемых источников энергии в ЮАР и поддержит более уверенный переход страны к устойчивой энергетике.
«Это важная веха к полной декарбонизации компании Anglo American и еще один шаг вперед в будущее к экологически чистой энергетике ЮАР», — сказала председатель правления Anglo American в ЮАР Нолита Факуде (Nolitha Fakude).
Она добавила: «Мы делаем большие успехи в достижении нулевого выброса углерода к 2040 году, и наш ответственный подход вносит свой вклад в переход ЮАР к чистой энергетике».
В Anglo American считают, что энергетический переход представляет собой новую возможность для ЮАР и остальных стран региона построить чистую и интегрированную энергетическую экосистему, которая создаст новые значительные экономические возможности.
Envusa Energy запустит в ЮАР готовые проекты ветряных и солнечных электростанций мощностью более 600 МВт, что станет важным первым шагом на пути к развитию экосистемы, которая к 2030 году будет генерировать 3-5 ГВт возобновляемой энергии.
Первая фаза проектов Envusa Energy по возобновляемым источникам энергии будет полностью профинансирована, в том числе за счет привлечения кредитования, что типично для проектов высококачественной энергетической инфраструктуры, и будет готова к строительству в 2023 году.
Envusa Energy будет поставлять Anglo American компоненты для производства возобновляемой энергии, вырабатываемой на объектах Anglo American и передаваемой через национальную электрическую сеть.
Такой подход к выработке электричества позволит аккумулировать энергию от географически разбросанных электростанций и распределять ее оптимальным образом для удовлетворения энергетических потребностей объектов Anglo American.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished