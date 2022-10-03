Anglo и EDF заключили партнерское соглашение в области возобновляемых источников энергии в ЮАР

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Компания Anglo American заключила партнерское соглашение с компанией EDF Renewables, чтобы создать совместное предприятие Envusa Energy для развития региональной экосистемы возобновляемых источников энергии (Regional Renewable Energy Ecosystem, RREE) в ЮАР.

В марте прошлого года обе компании подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы изучить развитие экосистемы для удовлетворения эксплуатационных потребностей Anglo American, поддержать устойчивость местных систем электроснабжения и расширить энергетическую декарбонизацию в ЮАР.

Ожидается также, что RREE станет катализатором экономической активности в секторе возобновляемых источников энергии в ЮАР и поддержит более уверенный переход страны к устойчивой энергетике.

«Это важная веха к полной декарбонизации компании Anglo American и еще один шаг вперед в будущее к экологически чистой энергетике ЮАР», — сказала председатель правления Anglo American в ЮАР Нолита Факуде (Nolitha Fakude).

Она добавила: «Мы делаем большие успехи в достижении нулевого выброса углерода к 2040 году, и наш ответственный подход вносит свой вклад в переход ЮАР к чистой энергетике».

В Anglo American считают, что энергетический переход представляет собой новую возможность для ЮАР и остальных стран региона построить чистую и интегрированную энергетическую экосистему, которая создаст новые значительные экономические возможности.

Envusa Energy запустит в ЮАР готовые проекты ветряных и солнечных электростанций мощностью более 600 МВт, что станет важным первым шагом на пути к развитию экосистемы, которая к 2030 году будет генерировать 3-5 ГВт возобновляемой энергии.

Первая фаза проектов Envusa Energy по возобновляемым источникам энергии будет полностью профинансирована, в том числе за счет привлечения кредитования, что типично для проектов высококачественной энергетической инфраструктуры, и будет готова к строительству в 2023 году.

Envusa Energy будет поставлять Anglo American компоненты для производства возобновляемой энергии, вырабатываемой на объектах Anglo American и передаваемой через национальную электрическую сеть.

Такой подход к выработке электричества позволит аккумулировать энергию от географически разбросанных электростанций и распределять ее оптимальным образом для удовлетворения энергетических потребностей объектов Anglo American.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





