Ввоз платины в Индию многократно вырос в силу злоупотребления дифференциальными импортными пошлинами

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Как сообщает Reuters, в сентябре импорт платины в Индию многократно увеличился до рекордно высокого уровня, поскольку участники рынка импортировали большое количество золота, содержащего небольшое количество платины. Импортеры регистрировали эти покупки на таможне как платиновый сплав, чтобы избежать уплаты более высоких пошлин. По словам представителей правительства и отрасли, лазейки в импортной политике позволяют сделать это.

В июле Нью-Дели повысил импортную пошлину на золото до 15%, но оставил пошлину на импорт платины без изменений на уровне 10,75%. Это позволило импортерам найти лазейку в системе. Первоначально, в августе, они ввезли небольшое количество золота, содержащего 3% платины, и зарегистрировали его на таможне Дели как платиновый сплав. Позже поставщики импортировали еще больше золота в виде платины, и вскоре к ним присоединились другие трейдеры и торговые фирмы. Таким образом, в сентябре 2022 года импорт платины в Индию вырос примерно до 27 тонн с 1,14 тонны в сентябре 2021 года. За весь 2021 год Индия импортировала 10,59 тонны платины. Один из торговцев драгоценными металлами из Дубая сообщил Reuters, что местные аффинажные заводы примешивают от 2% до 5% платины в золотые слитки исключительно для индийских покупателей.

Национальный секретарь Ассоциации индийских ювелиров и торговцев золотом (Indian Bullion and Jewellers Association, IBJA) Сурендра Мехта (Surendra Mehta) предлагает правительству Индии незамедлительно повысить импортную пошлину на платину до 15%, чтобы остановить эту практику импорта золота под видом платины.

Управляющий директор компании CapsGold Чанда Венкатеш (Chanda Venkatesh), чья компания, зарегистрированная в Хайдарабаде, Индия, торгует слитками, сказал: «Индия является вторым по величине потребителем золота в мире и полагается на импорт для удовлетворения большинства своих потребностей. Трейдеры платят пошлину на 4,25% ниже за импорт золота, классифицируемого как платина. Это дает им преимущество предлагать скидки по сравнению с конкурирующими поставщиками».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





