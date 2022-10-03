Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Ввоз платины в Индию многократно вырос в силу злоупотребления дифференциальными импортными пошлинами
В июле Нью-Дели повысил импортную пошлину на золото до 15%, но оставил пошлину на импорт платины без изменений на уровне 10,75%. Это позволило импортерам найти лазейку в системе. Первоначально, в августе, они ввезли небольшое количество золота, содержащего 3% платины, и зарегистрировали его на таможне Дели как платиновый сплав. Позже поставщики импортировали еще больше золота в виде платины, и вскоре к ним присоединились другие трейдеры и торговые фирмы. Таким образом, в сентябре 2022 года импорт платины в Индию вырос примерно до 27 тонн с 1,14 тонны в сентябре 2021 года. За весь 2021 год Индия импортировала 10,59 тонны платины. Один из торговцев драгоценными металлами из Дубая сообщил Reuters, что местные аффинажные заводы примешивают от 2% до 5% платины в золотые слитки исключительно для индийских покупателей.
Национальный секретарь Ассоциации индийских ювелиров и торговцев золотом (Indian Bullion and Jewellers Association, IBJA) Сурендра Мехта (Surendra Mehta) предлагает правительству Индии незамедлительно повысить импортную пошлину на платину до 15%, чтобы остановить эту практику импорта золота под видом платины.
Управляющий директор компании CapsGold Чанда Венкатеш (Chanda Venkatesh), чья компания, зарегистрированная в Хайдарабаде, Индия, торгует слитками, сказал: «Индия является вторым по величине потребителем золота в мире и полагается на импорт для удовлетворения большинства своих потребностей. Трейдеры платят пошлину на 4,25% ниже за импорт золота, классифицируемого как платина. Это дает им преимущество предлагать скидки по сравнению с конкурирующими поставщиками».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished