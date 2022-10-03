Трейдер Paloma Precious DMCC завершил первую транзакцию с банком ОАЭ

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Член Дубайской биржи золота и сырьевых товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) Paloma Precious DMCC завершил первую сделку с одним из самых авторитетных банков ОАЭ. Paloma Precious стал первым трейдером, получившим доступ к краткосрочной ликвидности с использованием недавно запущенных финансовых инструментов. Золотые слитки, участвующие в этой сделке, являются «золотом Эмиратов», то есть частью стандарта надежной поставки ОАЭ.

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) в связи с этим отметил: «Мы рады успешно закрыть первую транзакцию по новым финансовым инструментам. Сделка подчеркивает характер этих инструментов, которые мы выводим на рынки — актуальных, инновационных и легкодоступных для ключевых участников рынка. Мы ожидаем большего количества таких сделок с банками и финансовыми учреждениями, поскольку мы предлагаем на рынках такие инструменты, которые могут обеспечить ликвидность для трейдеров».

Оба недавно запущенных финансовых инструмента можно торговать на платформе биржи EOS Trader, где трейдеры управляют рисками, защищают стоимость и увеличивают портфели, покупая и продавая товарные и валютные деривативы.

Золото, поставляемое по спотовым контрактам, должно иметь пробу 995 и соответствовать стандарту качества «Надежная поставка ОАЭ» в рамках цепочки поставок. Так определено Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC). Клиринговая палата биржи выступает в качестве центрального контрагента по всем сделкам. Это подтверждает приверженность ОАЭ внедрению самых высоких международных золотых стандартов в регионе.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





