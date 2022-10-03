Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Трейдер Paloma Precious DMCC завершил первую транзакцию с банком ОАЭ
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) в связи с этим отметил: «Мы рады успешно закрыть первую транзакцию по новым финансовым инструментам. Сделка подчеркивает характер этих инструментов, которые мы выводим на рынки — актуальных, инновационных и легкодоступных для ключевых участников рынка. Мы ожидаем большего количества таких сделок с банками и финансовыми учреждениями, поскольку мы предлагаем на рынках такие инструменты, которые могут обеспечить ликвидность для трейдеров».
Оба недавно запущенных финансовых инструмента можно торговать на платформе биржи EOS Trader, где трейдеры управляют рисками, защищают стоимость и увеличивают портфели, покупая и продавая товарные и валютные деривативы.
Золото, поставляемое по спотовым контрактам, должно иметь пробу 995 и соответствовать стандарту качества «Надежная поставка ОАЭ» в рамках цепочки поставок. Так определено Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC). Клиринговая палата биржи выступает в качестве центрального контрагента по всем сделкам. Это подтверждает приверженность ОАЭ внедрению самых высоких международных золотых стандартов в регионе.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished