Jewellery Arabia 2022 пройдет с 22 по 26 ноября 2022 года в Бахрейне

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Выставка Jewellery Arabia 2022 – главное мероприятие ювелирной и часовой отрасли Ближнего Востока — в этом году отпразднует свое 30-летие в недавно построенном выставочном центре Exhibition World Bahrain в районе Сахир.

Jewellery Arabia 2022 запланирована на 22-26 ноября. В этом году будут расширены проходы внутри площадки с учетом предыдущего опыта организаторов и посетителей. Также выставка может похвастаться первым в Бахрейне запуском парфюмерной линии Scent Arabia.

Новая ультрасовременная площадка Exhibition World Bahrain площадью 54 тыс. м2 предоставит посетителям доступ к более широкому кругу известных и востребованных региональных и международных брендов, а также к новым брендам, впервые принимающим участие в выставке. Кроме того, будут представлены различные продуктовые торговые точки и многое другое.

На долгожданной выставке запланирован традиционный бахрейнский «Золотой базар», то есть будут выделены специальные зоны для часов, жемчуга, перспективных дизайнеров и уже полюбившихся вещей.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





