Эксклюзив

Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...

03 октября 2022

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...

19 сентября 2022

Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру

Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.  

12 сентября 2022

Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами

Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...

05 сентября 2022

Jewellery Arabia 2022 пройдет с 22 по 26 ноября 2022 года в Бахрейне

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Выставка Jewellery Arabia 2022 – главное мероприятие ювелирной и часовой отрасли Ближнего Востока — в этом году отпразднует свое 30-летие в недавно построенном выставочном центре Exhibition World Bahrain в районе Сахир.
Jewellery Arabia 2022 запланирована на 22-26 ноября. В этом году будут расширены проходы внутри площадки с учетом предыдущего опыта организаторов и посетителей. Также выставка может похвастаться первым в Бахрейне запуском парфюмерной линии Scent Arabia. 
Новая ультрасовременная площадка Exhibition World Bahrain площадью 54 тыс. м2 предоставит посетителям доступ к более широкому кругу известных и востребованных региональных и международных брендов, а также к новым брендам, впервые принимающим участие в выставке. Кроме того, будут представлены различные продуктовые торговые точки и многое другое.
На долгожданной выставке запланирован традиционный бахрейнский «Золотой базар», то есть будут выделены специальные зоны для часов, жемчуга, перспективных дизайнеров и уже полюбившихся вещей.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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