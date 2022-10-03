Эксклюзив

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03 октября 2022

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...

19 сентября 2022

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12 сентября 2022

Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами

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05 сентября 2022

Запасы золота на руднике Асанко будут восстановлены

Сегодня
Новости
Компания Galiano Gold завершила металлургические испытания на золотом руднике Асанко (Asanko) месторождения Эсаасе (Esaase) в Гане. Испытания показали положительные результаты и позволили приступить к восстановлению запасов золота на руднике.
В компании заявили, что общее средневзвешенное извлечение золота на месторождении Эсаасе составило 87%.
Эти результаты подтверждают прошлые испытательные работы и соответствуют прошлому уровню извлечения металлов на месторождении.
«На основе нынешней программы, наших внутренних испытаний и недавней оптимизации завода мы можем сделать вывод, что, хотя на части месторождении Эсаасе наблюдается меньшее извлечение золота, относительный вклад этой руды в общий объем добычи незначителен и может эффективно регулироваться на перспективной основе, — сказал генеральный директор компании Мэтт Бадилак (Matt Badylak). — Результаты испытаний позволяют начать восстановление запасов полезных ископаемых на золотом руднике Асанко, что будет описано в предстоящем ТЭО, полностью подготовленном независимыми экспертами».
По словам Бадилака, работа идет по графику и, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2023 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве




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