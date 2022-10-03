Запасы золота на руднике Асанко будут восстановлены

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Компания Galiano Gold завершила металлургические испытания на золотом руднике Асанко (Asanko) месторождения Эсаасе (Esaase) в Гане. Испытания показали положительные результаты и позволили приступить к восстановлению запасов золота на руднике.

В компании заявили, что общее средневзвешенное извлечение золота на месторождении Эсаасе составило 87%.

Эти результаты подтверждают прошлые испытательные работы и соответствуют прошлому уровню извлечения металлов на месторождении.

«На основе нынешней программы, наших внутренних испытаний и недавней оптимизации завода мы можем сделать вывод, что, хотя на части месторождении Эсаасе наблюдается меньшее извлечение золота, относительный вклад этой руды в общий объем добычи незначителен и может эффективно регулироваться на перспективной основе, — сказал генеральный директор компании Мэтт Бадилак (Matt Badylak). — Результаты испытаний позволяют начать восстановление запасов полезных ископаемых на золотом руднике Асанко, что будет описано в предстоящем ТЭО, полностью подготовленном независимыми экспертами».

По словам Бадилака, работа идет по графику и, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2023 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве









