Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Зимбабве горнодобывающим компаниям: платите половину роялти алмазами, золотом и платиной
Информационное агентство Bloomberg цитирует министра финансов Джорджа Гуваматангу (George Guvamatanga), который заявил в письме, направленном в министерство горнодобывающей промышленности, что министерство финансов обеспокоено тем, что в стране нет государственных запасов драгоценных металлов, «служащих источником доверия, учитывая, что они не несут кредитного риска или риска невыполнения обязательств контрагентом».
«Это то, что мы хотим реализовать», — сказал он Bloomberg.
Заместитель министра горнодобывающей промышленности Полите Камбамбура (Polite Kambambura) заявил, что в настоящее время власти проводят консультации с горнодобывающими компаниями.
«Вся идея министерства финансов заключается в том, что они хотят сохранить стоимость роялти», — сказал он.
Зимбабве обладает третьими по величине запасами платины в мире.
В настоящее время компании Impala Platinum и Anglo American Platinum производят платину, а алмазы — компании Anjin, RZM Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
Среди золотодобывающих компаний стоит назвать Caledonia, Rio Zim, Freda Rebecca и Metallon Corporation.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве