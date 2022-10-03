Зимбабве горнодобывающим компаниям: платите половину роялти алмазами, золотом и платиной

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Правительство Зимбабве хочет, чтобы горнодобывающие компании выплачивали половину роялти алмазами, золотом и платиной, а другую половину – наличными, поскольку оно намерено увеличить свой запас драгоценных металлов.

Информационное агентство Bloomberg цитирует министра финансов Джорджа Гуваматангу (George Guvamatanga), который заявил в письме, направленном в министерство горнодобывающей промышленности, что министерство финансов обеспокоено тем, что в стране нет государственных запасов драгоценных металлов, «служащих источником доверия, учитывая, что они не несут кредитного риска или риска невыполнения обязательств контрагентом».

«Это то, что мы хотим реализовать», — сказал он Bloomberg.

Заместитель министра горнодобывающей промышленности Полите Камбамбура (Polite Kambambura) заявил, что в настоящее время власти проводят консультации с горнодобывающими компаниями.

«Вся идея министерства финансов заключается в том, что они хотят сохранить стоимость роялти», — сказал он.

Зимбабве обладает третьими по величине запасами платины в мире.

В настоящее время компании Impala Platinum и Anglo American Platinum производят платину, а алмазы — компании Anjin, RZM Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company.

Среди золотодобывающих компаний стоит назвать Caledonia, Rio Zim, Freda Rebecca и Metallon Corporation.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





