Sibanye-Stillwater достигла соглашения о заработной плате с профсоюзами

Компания Sibanye-Stillwater заключила соглашение о заработной плате и льготах с двумя из трех признанных профсоюзов на предприятиях, производящих металлы платиновой группы в ЮАР, а именно с Национальным союзом горняков (National Union of Mineworkers, NUM) и Профсоюзом ЮАР (United Association of South Africa, UASA).

Руководство Ассоциации рабочих и строителей шахт (Association of Mineworkers and Construction Union, AMCU) заявило о наличии спора, который был передан на рассмотрение в Комиссию по примирению, посредничеству и арбитражу (Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration, CCMA).

Sibanye-Stillwater представила пятилетнее предложение, привязанное к инфляции. Оно включает фиксированное увеличение в течение трех лет среднегодовой заработной платы на 6% и выше для сотрудников, участвующих в переговорах. Также было представлено соглашения на четыре и пять лет, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ), а кроме того, будут заметно расширены льготы.

Основная заработная плата для рядовых сотрудников увеличилась в среднем более чем на 90% с 2013 года по сравнению с совокупным увеличением ИПЦ примерно на 45% за этот же период.

Компания заверяет, что текущее предложение будет очень выгодно для сотрудников: к концу пятилетнего соглашения рядовые сотрудники в среднем будут получать более 20 тыс. рэндов в месяц, а общие затраты компании составят более 34 тыс. рэндов в месяц или основная заработная плата в год составит около 250 тыс. рэндов и среднегодовые общие расходы компании - примерно 410 тыс. рэндов.

«Мы по-прежнему намерены достичь справедливого и устойчивого соглашения и избегаем длительных переговоров, о чем заранее договорились с профсоюзами», — сказал директор отделения ЮАР компании Sibanye-Stillwater Ричард Стюарт (Richard Stewart).

«Вызывает беспокойство тот факт, что, несмотря на подавляющую поддержку предложения со стороны сотрудников и представителей профсоюзов на предприятиях, национальное руководство AMCU снова решило проигнорировать своих членов. Мы будем продолжать действовать в интересах всех заинтересованных сторон», - добавил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве