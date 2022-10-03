Эксклюзив

Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...

03 октября 2022

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...

19 сентября 2022

Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру

Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.  

12 сентября 2022

Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами

Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...

05 сентября 2022

Lucapa получила 3,1 млн австралийских долларов от SML в счет погашения кредита

Сегодня
Новости
Компания Lucapa Diamond получила еще один транш в размере 3,1 млн австралийских долларов от компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML). Это произошло после того, как Национальный банк Анголы (National Bank of Angola) одобрил выплату всего инвестиционного кредита на разработку аллювиальных месторождений. 
В 2021 году акционеры SML на общем годовом собрании одобрили выплату кредита компании Lucapa в размере 14 млн австралийских долларов. 
Lucapa получила 6 млн австралийских долларов двумя траншами, поскольку Национальный банк Анголы одобрил выплату инвестиционного кредита на разработку аллювиальных месторождений. 
В результате сумма задолженности SML перед Lucapa сократилась примерно до 32 млн австралийских долларов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве


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