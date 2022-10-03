Lucapa получила 3,1 млн австралийских долларов от SML в счет погашения кредита

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Компания Lucapa Diamond получила еще один транш в размере 3,1 млн австралийских долларов от компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML). Это произошло после того, как Национальный банк Анголы (National Bank of Angola) одобрил выплату всего инвестиционного кредита на разработку аллювиальных месторождений.

В 2021 году акционеры SML на общем годовом собрании одобрили выплату кредита компании Lucapa в размере 14 млн австралийских долларов.

Lucapa получила 6 млн австралийских долларов двумя траншами, поскольку Национальный банк Анголы одобрил выплату инвестиционного кредита на разработку аллювиальных месторождений.

В результате сумма задолженности SML перед Lucapa сократилась примерно до 32 млн австралийских долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





