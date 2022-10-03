DGCX заключила новые фьючерсные контракты на золото в слитках и контракты на спотовое золото

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) объявила о выпуске новых фьючерсов на золото в слитках и контрактов на спотовое золото. Это позволит бирже достичь своей стратегической цели — фактически установить стандарт образования цен на золото в регионе.

Запуск фьючерсов и контрактов дает трейдерам и финансовым учреждениям возможность использовать золото в слитках в качестве залога с тем, чтобы получить доступ к существующим источникам краткосрочного кредитования. Оно будет подкреплено гарантией клиринговой палатой биржи, выступающей в качестве центрального контрагента.

Фьючерсы и контракты разработаны таким образом, что трейдеры смогут использовать их вместе, подобно соглашению о покупке ценных бумаг с последующим выкупом по обусловленной цене («РЕПО»). Трейдеры смогут получить краткосрочную ликвидность от банков через рынки спотового золота. И наоборот: одновременно будут торговаться фьючерсы, чтобы трейдер получил обратно свое золото, а банк — свои средства. Теперь эти продукты доступны для торговли.

Председатель совета директоров и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «За последний год золото стало солидным и элитным классом активов во всем мире, поскольку банки все чаще начали принимать его в качестве залога от трейдеров и учреждений, ищущих ликвидность на рынках. ОАЭ являются региональным финансовым центром, и торговля сырьевыми товарами, особенно золотом, является важным активом, определяющим объемы на рынках. Запуская новые фьючерсные контракты на золото в слитках и контракты на спотовое золото, мы предлагаем более широкий выбор участникам, работающим на сырьевом рынке. Этот шаг, который открывает огромные возможности для трейдеров, брокеров, банков и финансовых учреждений, отражает наше стремление постоянно облегчать доступ к высококачественным продуктам и услугам для наших участников».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





