Эксклюзив
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
DGCX заключила новые фьючерсные контракты на золото в слитках и контракты на спотовое золото
Запуск фьючерсов и контрактов дает трейдерам и финансовым учреждениям возможность использовать золото в слитках в качестве залога с тем, чтобы получить доступ к существующим источникам краткосрочного кредитования. Оно будет подкреплено гарантией клиринговой палатой биржи, выступающей в качестве центрального контрагента.
Фьючерсы и контракты разработаны таким образом, что трейдеры смогут использовать их вместе, подобно соглашению о покупке ценных бумаг с последующим выкупом по обусловленной цене («РЕПО»). Трейдеры смогут получить краткосрочную ликвидность от банков через рынки спотового золота. И наоборот: одновременно будут торговаться фьючерсы, чтобы трейдер получил обратно свое золото, а банк — свои средства. Теперь эти продукты доступны для торговли.
Председатель совета директоров и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «За последний год золото стало солидным и элитным классом активов во всем мире, поскольку банки все чаще начали принимать его в качестве залога от трейдеров и учреждений, ищущих ликвидность на рынках. ОАЭ являются региональным финансовым центром, и торговля сырьевыми товарами, особенно золотом, является важным активом, определяющим объемы на рынках. Запуская новые фьючерсные контракты на золото в слитках и контракты на спотовое золото, мы предлагаем более широкий выбор участникам, работающим на сырьевом рынке. Этот шаг, который открывает огромные возможности для трейдеров, брокеров, банков и финансовых учреждений, отражает наше стремление постоянно облегчать доступ к высококачественным продуктам и услугам для наших участников».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished