«Норникель» - лидер рейтингов в области устойчивого развития

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«Норникель» занял первое место в рейтинге ответственности компаний перед обществом в категории «Цветная металлургия и горнодобыча», опубликованном рейтинговым агентством AK&M.

Доля социальных затрат компании – выплаченная зарплата, налоги и благотворительность — в общей выручке составляет 38,2%. Данный показатель – самый высокий в отрасли: он основывается на анализе рейтинговым агентством AK&M обширного массива данных 48 компаний.

Также компания заняла третье место рейтинга углеродного следа AK&M в категории «Цветная металлургия и горнодобыча» с 7,78 тонн удельных прямых выбросов парниковых газов на 1 млн рублей выручки.

Список крупнейших российских компаний построен на ранжировании показателя удельного выброса парниковых газов компаниями и для каждой компании показывает, сколько парниковых газов попадает в атмосферу при производстве стоимости в 1 млн рублей. «Норникель» занял третье место в категории «Цветная металлургия и горнодобыча» и 12-е место в категории «Крупнейшие холдинги» с 7,78 тонн удельных прямых выбросов парниковых газов на 1 млн рублей выручки.





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





