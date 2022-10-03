Производители серебра в Мексике настроены оптимистично, несмотря на падение цен

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Производители в Мексике сохраняют оптимизм в отношении долгосрочных цен на серебро, несмотря на недавнее падение.

Растущий спрос со стороны ключевых перспективных секторов производства, вероятно, превысит предложение, пишет интернет-ресурс bnamericas.com.

У производителей серебра снизилась маржа после падения до $17,77 за тройскую унцию в начале сентября. Металл восстановил некоторые позиции, торгуясь в диапазоне 18-19 долларов США за унцию на прошлой неделе, но некоторые эксперты предупреждают о дальнейшем потенциальном падении в ближайшей перспективе.

«За последние несколько месяцев появились факторы, которые предполагают, что цены на золото и серебро имеют некоторый потенциал дальнейшего снижения, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», - говорит Джеффри Кристиан (Jeffrey Christian) из CPM Group.

В компании Capital Economics ожидают, что серебро завершит год с курсом на уровне $18 за унцию, отчасти из-за слабого спроса со стороны электронной промышленности, в то время как BMO Capital Markets понизила свой прогноз средней цены на 2023 год на 6% до $19,90 за унцию.

«Но через 3-5 лет у нас будут более высокие цены на серебро», - утверждает Дэн Диксон (Dan Dickson), генеральный директор Endeavour Silver, владеющей двумя основными серебряными рудниками и тремя серебряными проектами в Мексике.

Этот рост будет обусловлен растущим спросом на электрификацию, в том числе на электронные устройства, электромобили и солнечные панели.

«Поскольку правительства по всему миру продвигают электромобили, а некоторые города запрещают автомобили, работающие на топливе, автомобильному сектору придется производить гораздо больше электромобилей, так что это потребует много серебра», - сказал, в свою очередь, Кит Ноймайер (Keith Neumeyer), генеральный директор First Majestic Silver, которая управляет месторождениям серебра и золото Сан Димас (San Dimas), и Санта Елена (Santa Elenaи) и Ла Энкантада (La Encantada) в Мексике.

Мексика является доминирующим производителем серебра в мире с объемом производства 5,6 тыс тонн (180 унций) в 2021 году. Перу занимает третье место с 3 тыс тоннами, а Чили, Боливия и Аргентина входят в топ-10, согласно данным Геологической службы США.



Алекс Шишло для Rough&Polished





