Эксклюзив
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03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
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26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
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Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Производители серебра в Мексике настроены оптимистично, несмотря на падение цен
Растущий спрос со стороны ключевых перспективных секторов производства, вероятно, превысит предложение, пишет интернет-ресурс bnamericas.com.
У производителей серебра снизилась маржа после падения до $17,77 за тройскую унцию в начале сентября. Металл восстановил некоторые позиции, торгуясь в диапазоне 18-19 долларов США за унцию на прошлой неделе, но некоторые эксперты предупреждают о дальнейшем потенциальном падении в ближайшей перспективе.
«За последние несколько месяцев появились факторы, которые предполагают, что цены на золото и серебро имеют некоторый потенциал дальнейшего снижения, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», - говорит Джеффри Кристиан (Jeffrey Christian) из CPM Group.
В компании Capital Economics ожидают, что серебро завершит год с курсом на уровне $18 за унцию, отчасти из-за слабого спроса со стороны электронной промышленности, в то время как BMO Capital Markets понизила свой прогноз средней цены на 2023 год на 6% до $19,90 за унцию.
«Но через 3-5 лет у нас будут более высокие цены на серебро», - утверждает Дэн Диксон (Dan Dickson), генеральный директор Endeavour Silver, владеющей двумя основными серебряными рудниками и тремя серебряными проектами в Мексике.
Этот рост будет обусловлен растущим спросом на электрификацию, в том числе на электронные устройства, электромобили и солнечные панели.
«Поскольку правительства по всему миру продвигают электромобили, а некоторые города запрещают автомобили, работающие на топливе, автомобильному сектору придется производить гораздо больше электромобилей, так что это потребует много серебра», - сказал, в свою очередь, Кит Ноймайер (Keith Neumeyer), генеральный директор First Majestic Silver, которая управляет месторождениям серебра и золото Сан Димас (San Dimas), и Санта Елена (Santa Elenaи) и Ла Энкантада (La Encantada) в Мексике.
Мексика является доминирующим производителем серебра в мире с объемом производства 5,6 тыс тонн (180 унций) в 2021 году. Перу занимает третье место с 3 тыс тоннами, а Чили, Боливия и Аргентина входят в топ-10, согласно данным Геологической службы США.
Алекс Шишло для Rough&Polished