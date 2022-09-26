Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Kruger Diamond Traders успешно завершила свой первый тендер по продаже алмазного сырья в Дубае, ОАЭ
Компания Kruger Diamond Traders DMCC недавно завершила свой первый тендер по продаже алмазного сырья в престижной высотной башне «Алмас» (Almas) в Дубае, ОАЭ. В ходе тендера, который длился 6 дней, на торги были выставлен ассортимент оригинальных африканских алмазов общим весом около 45 000 каратов. Более 150 компаний со всего мира приняли участие в этом недельном тендере, подав свои заявки на покупку. На торгах, завершившихся 29 сентября, были отмечены не только высокая посещаемость, но и активная конкурентная борьба покупателей, представлявших весь спектр алмазной отрасли, включая производителей, трейдеров и розничных продавцов.
Участвовали компании из Индии, Бельгии, ОАЭ, Израиля, Гонконга, Дальнего Востока, ЮАР и США.
Более 75% лотов получили цены выше среднего уровня, несмотря на слабые настроения рынка в преддверии индийского праздника Дивали, и были успешно проданы.
Самыми яркими моментами тендера стали желтые алмазы цветовой категории Fancy Yellow весом 51,18 карата и 9,76 карата, а также розовый алмаз цветовой категории Fancy Pink весом 9,54 карата, которые были проданы по ценам, превышающим текущие рыночные уровни.
Говоря об общем успехе своего первого тендера в Дубае, руководство Kruger Diamond Traders DMCC заявило: «Мы очень гордимся тем, что наш первый в истории тендер по продаже алмазного сырья в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) установил несколько рекордов. Мы хотели бы поблагодарить DMCC и Дубайскую алмазную биржу (Dubai Diamond Exchange, DDE) за то, что приняли нас, наших преданных клиентов и всех, кто участвовал в успешном проведении тендера. Успех торгов отразил оригинальность и качество, которые станут эталоном для всех будущих тендеров Kruger в Дубае».
Kruger Diamond Traders DMCC проведет следующий тендер на Дубайской алмазной бирже в высотной башне «Алмас» с 18 по 22 ноября 2022 года.
Для бронирования, пожалуйста, обращайтесь по почте: bookings@dubai.krugerdiamondtraders.com
По запросам для прессы обращайтесь по почте: media@dubai.krugerdiamondtraders.com
Владимир Малахов, Rough&Polished