Ученые GIA раскрывают секреты Земли с помощью необычного алмаза

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Последние результаты исследований Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) показывают, что вода на Земле залегает гораздо глубже, чем считалось ранее.

Группа исследователей из GIA и других учреждений изучила алмаз, который был поднят на поверхность извержением вулкана. Благодаря этому были получены новые данные о мантии Земли на глубине более 660 км под поверхностью.

Доктор Тинтин Гу (Tingting Gu) из Университете Пердью (Purdue University), возглавлявшая исследование в GIA, и другие ученые, в том числе проректор GIA по исследованиям и разработкам доктор Уи Ван (Wuyi Wang), изучили исключительно редкий алмаз типа IaB с ботсванского рудника Карове (Karowe).

С помощью новейших неразрушающих методов, включая инфракрасную спектроскопию на основе преобразования Фурье, рамановскую спектроскопию и рентгеновскую дифракцию были изучены включения совершенно бесцветного алмаза весом 1,5 карата. Результаты показали, что вода может быть обнаружена в переходном слое на глубине 410–670 км и в глубокой мантии на глубине более 670 км.

Когда алмаз был представлен GIA для оценки, исследователи были заинтригованы его необычными включениями. Оказалось, что это очень редкие водосодержащие минералы, которые позволяют допустить наличие воды гораздо глубже в земле, чем считалось ранее.

Говоря об исследовании, доктор Ван сказал: «Минеральные включения в алмазах — единственные материалы из недр земли, по которым мы можем анализировать напрямую состав Земли. Эти минералы дают новое понимание химии недр Земли. GIA активно участвует в этих фундаментальных исследованиях».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





