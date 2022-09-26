Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Implats увеличила свою долю в RBPlat до 40,46%
В Implats заявили, что компания заключила соглашения о приобретении еще 1 002 348 акций RBPlat, что составляет около 0,35% выпущенных акций RBPlat.
В будущем Implats планирует приобрести больше акций RBPlat с учетом потенциальных запретов в Законе о компаниях и Положении о слияниях и поглощениях.
В ноябре прошлого года Implats предложила акционерам RBPlat купить их акции RBPlat по 150 рэндов каждая, включая 90 рэндов наличными и 0,3 обыкновенной акции Implats за каждую акцию RBPlat.
В течение следующих пяти лет Implats выделит около 3,4 млрд долларов США на свою программу капиталовложений в ЮАР.
Первоначальные 521 млн долларов будут инвестированы в расширение существующих зимбабвийских плавильных мощностей и строительство завода по очистке диоксида серы для минимизации ущерба окружающей среде.
По крайней мере, 500 млн рэндов уже одобрены для увеличения мощностей на 10% в среднесрочной перспективе. Они будут инвестированы в предприятия по переработке цветных металлов в Спрингс, ЮАР.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished