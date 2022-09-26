Implats увеличила свою долю в RBPlat до 40,46%

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Компания Impala Platinum (Implats) увеличила свою долю в Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) с 40,11% до 40,46%.

В Implats заявили, что компания заключила соглашения о приобретении еще 1 002 348 акций RBPlat, что составляет около 0,35% выпущенных акций RBPlat.

В будущем Implats планирует приобрести больше акций RBPlat с учетом потенциальных запретов в Законе о компаниях и Положении о слияниях и поглощениях.

В ноябре прошлого года Implats предложила акционерам RBPlat купить их акции RBPlat по 150 рэндов каждая, включая 90 рэндов наличными и 0,3 обыкновенной акции Implats за каждую акцию RBPlat.

В течение следующих пяти лет Implats выделит около 3,4 млрд долларов США на свою программу капиталовложений в ЮАР.

Первоначальные 521 млн долларов будут инвестированы в расширение существующих зимбабвийских плавильных мощностей и строительство завода по очистке диоксида серы для минимизации ущерба окружающей среде.

По крайней мере, 500 млн рэндов уже одобрены для увеличения мощностей на 10% в среднесрочной перспективе. Они будут инвестированы в предприятия по переработке цветных металлов в Спрингс, ЮАР.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





