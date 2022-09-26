Gemfields увеличила добычу изумрудов и выручку за первое полугодие

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За первое полугодие компания Gemfields произвела на руднике Кагем (Kagem) в Замбии 19,2 млн каратов изумрудов по сравнению с 10,3 млн годом ранее.

В первой половине 2022 года была ускорена добыча на более продуктивных участках карьера Чама (Chama), а позже были обнаружены другие зоны для добычи, чтобы диверсифицировать работу.

При производстве в рудных зонах применялись контролируемые взрывы в скважинах малого диаметра, а также вырубка грунта на месте и ручная выборка в точках контакта с драгоценными камнями, что позволило сохранить изумруды большого размера.

Gemfields заявила, что получила доход от продажи изумрудов в размере 85,2 млн долларов США, что является рекордно высоким показателем для Кагем.

Прибыль Кагем до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) составила 47,8 млн долларов.

С июля 2009 года общая выручка от драгоценных камней Кагем, проданных на 41 аукционе, составила 835,3 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





