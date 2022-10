Китайская горнодобывающая компания инвестирует $2 млрд в медный рудник Лас-Бамбас в Перу

Сегодня Новости

Китайская горнодобывающая компания MMG Ltd рассчитывает в ближайшие пять лет инвестировать $2 млрд в свой медный рудник Лас-Бамбас (Las Bambas) в Перу, с которым возникали проблемы. Компания намерена расширить рудник и приобрести его для дальнейшего увеличения производства. Генеральный директор Лас-Бамбас Эдгардо Ордерик (Edgardo Orderique) сказал, что MMG Ltd надеется удвоить производство меди к 2025 году и еще раз удвоить его к 2030 году.

В 2022 году на руднике будет произведено 240 тыс. тонн меди. До этого нескольких лет производство падало из-за плохого качества руды и социальных конфликтов. Перу занимает второе место в мире по производству меди, а оператор Лас-Бамбас — один из крупнейших производителей меди в мире.

Лас-Бамбас открылся в 2016 году в перуанских Андах, но периодически сталкивался с протестами со стороны коренных жителей, которые жаловались, что добыча меди не привела к улучшению условий их жизни. Протесты отразились в большинстве своем на перевозках меди, а не ее добычи.

В настоящее время MMG Ltd планирует построить второй карьер на месторождении, но работы были остановлены из-за противодействия со стороны коренной общины Уанкуире, которая раньше владела этой землей.

Ордерик надеется, что карьер будет построен в «следующие месяцы», чтобы компенсировать падение содержания руды на текущем карьере.

MMG ранее заявляла, что не будет реализовывать проект по второму карьеру, пока не достигнет прочного соглашения с народом Уанкуире.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished