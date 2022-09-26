Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Китайская горнодобывающая компания инвестирует $2 млрд в медный рудник Лас-Бамбас в Перу
В 2022 году на руднике будет произведено 240 тыс. тонн меди. До этого нескольких лет производство падало из-за плохого качества руды и социальных конфликтов. Перу занимает второе место в мире по производству меди, а оператор Лас-Бамбас — один из крупнейших производителей меди в мире.
Лас-Бамбас открылся в 2016 году в перуанских Андах, но периодически сталкивался с протестами со стороны коренных жителей, которые жаловались, что добыча меди не привела к улучшению условий их жизни. Протесты отразились в большинстве своем на перевозках меди, а не ее добычи.
В настоящее время MMG Ltd планирует построить второй карьер на месторождении, но работы были остановлены из-за противодействия со стороны коренной общины Уанкуире, которая раньше владела этой землей.
Ордерик надеется, что карьер будет построен в «следующие месяцы», чтобы компенсировать падение содержания руды на текущем карьере.
MMG ранее заявляла, что не будет реализовывать проект по второму карьеру, пока не достигнет прочного соглашения с народом Уанкуире.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished