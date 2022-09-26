BHP инвестирует $10 млрд в Чили

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Компания BHP Group, которая управляет крупнейшим в мире медным рудником в Чили, объявила, что власти убрали законодательные барьеры, которая мешали инвестировать. BHP намерена инвестировать $10 млрд в разработку других месторождений, если эти барьеры будут окончательно сняты.

Необходимы огромные инвестиции, чтобы увеличить глобальное предложение, ведь спрос на медь для электропроводки будет расти, поскольку мир отказывается от ископаемого топлива. Власти Чили стремятся увеличить прибыль от горнодобывающей промышленности, чтобы решить проблему неравенства. Это создает проблему на рынке меди для горнодобывающих компаний.

По данным BHP, поиск и разработка медных месторождений по всему миру становится все сложнее и дороже, в то время как огромное внимание уделяется экологическим и социальным проблемы. Растущая инфляция, рост процентных ставок и опасения по поводу глобальной рецессии, которые в последние месяцы привели к снижению цен на сырьевые товары, усугубляют инвестиционные барьеры.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





