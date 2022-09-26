Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
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Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
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29 августа 2022
В сентябре TAGS провела меньший тендер из-за неопределенных рыночных условий
По данным TAGS, в настоящее время отрасль столкнулась со специфическими проблемами. Стагнирующий рынок Китая и осторожность со стороны потребителей во всем мире — это лишь некоторые проблемы. Среди других стоит отметить растущие запасы алмазов и бриллиантов, нехватку ликвидности и высокие процентные ставки.
Кроме того, в третью неделю октября закроются предприятия в Индии, примерно на три недели на праздник Дивали. Производители надеяться, что после Дивали общая ситуация улучшится в преддверии рождественского сезона.
Несколько других тендеров в Дубае, запланированных на начало октября, были отложены. Несмотря на ситуацию, покупатели ищут сырье, но ключевое значение имеет цена.
Перед тендером сообщалось, что цены на алмазное сырье снизились на 5-10%, в частности, на бриллианты весом +3 гран, в то время как более мелкие бриллианты и более дешевые виды показали лучшие результаты. Также сообщалось, что в целом камни от ведущих горнодобывающих компаний продавалось ниже себестоимости.
Учитывая рыночную ситуацию, Trans Atlantic Gem Sales сочла целесообразным организовать меньший, чем обычно, тендер на сумму около $25 млн, включающий полный диапазон веса преимущественно лучшего качества.
К сожалению, около 45% товаров было отозвано из-за сложной рыночной конъюнктуры и не достигло отправных цен.
40 компаниям продали свои камни. Результаты отражают цены на рынке, при этом больше всего упали в цене бриллианты весом +3 гран. Товары меньшего размера и более дешевых сортов сохранили цены на уровне прошлого месяца.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished