В сентябре TAGS провела меньший тендер из-за неопределенных рыночных условий

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С 21 по 28 сентября 2022 года компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проводила тендер в Almas Tower, Дубай. Глобальная экономическая ситуация и общая неопределенность влияют на международные рынки, однако TAGS все же пригласила более 120 ведущих производителей со всего мира.

По данным TAGS, в настоящее время отрасль столкнулась со специфическими проблемами. Стагнирующий рынок Китая и осторожность со стороны потребителей во всем мире — это лишь некоторые проблемы. Среди других стоит отметить растущие запасы алмазов и бриллиантов, нехватку ликвидности и высокие процентные ставки.

Кроме того, в третью неделю октября закроются предприятия в Индии, примерно на три недели на праздник Дивали. Производители надеяться, что после Дивали общая ситуация улучшится в преддверии рождественского сезона.

Несколько других тендеров в Дубае, запланированных на начало октября, были отложены. Несмотря на ситуацию, покупатели ищут сырье, но ключевое значение имеет цена.

Перед тендером сообщалось, что цены на алмазное сырье снизились на 5-10%, в частности, на бриллианты весом +3 гран, в то время как более мелкие бриллианты и более дешевые виды показали лучшие результаты. Также сообщалось, что в целом камни от ведущих горнодобывающих компаний продавалось ниже себестоимости.

Учитывая рыночную ситуацию, Trans Atlantic Gem Sales сочла целесообразным организовать меньший, чем обычно, тендер на сумму около $25 млн, включающий полный диапазон веса преимущественно лучшего качества.

К сожалению, около 45% товаров было отозвано из-за сложной рыночной конъюнктуры и не достигло отправных цен.

40 компаниям продали свои камни. Результаты отражают цены на рынке, при этом больше всего упали в цене бриллианты весом +3 гран. Товары меньшего размера и более дешевых сортов сохранили цены на уровне прошлого месяца.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





