В следующем десятилетии производство меди будет расти «сильно и стабильно»

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Компания Fitch Solutions в своем докладе «Страновые риски и отраслевые исследования» (Country Risk and Industry Research) прогнозирует, что к 2031 году мировое производство меди увеличится на 7,3 млн тонн в связи с запуском большого количества проектов в Чили, Китае и Конго.

Fitch ожидает, что в 2022–2031 годах мировая добыча меди будет увеличиваться в среднем на 3,2% в год, при этом годовой объем производства увеличится с 21,9 млн тонн в 2022 году до 29,2 млн тонн к 2031 году благодаря повышению цен на медь и позитивному прогнозу спроса.



Чили



Согласно отчету Fitch, в краткосрочной перспективе Чили, крупнейший производитель меди, продемонстрирует небольшое снижение из-за продолжающейся засухи, затрагивающей такие рудники, как Лос-Бронсес (Los Bronces), принадлежащий Anglo American, и Лос-Пеламбрес (Los Pelambres), принадлежащий Antofagasta. Среди других причин Fitch назвала проблемы трудовых отношений в государственной компании Codelco и непредвиденные ремонтные работы на рудниках компании Vale.

Однако в долгосрочной перспективе страна, на долю которой приходится четверть мирового производства, продемонстрирует сильный рост, локомотивом которого станут крупные горнодобывающие компании. Компания BHP существенно увеличивает объемы производства на руднике Эскондида (Escondida) после снятия коронавирусных ограничений. Ожидается, что примерно в конце 2022 года Teck Resources завершит строительство на проекте Кебрада Бланка 2 (Quebrada Blanca Phase 2). Codelco реализует проект стоимостью $1,6 млрд по капитальному ремонту своего рудника Сальвадоре (Salvadore) и продлит использование шахты на 47 лет.

«Риски снижения долгосрочного производства связаны с возможностью введения налога на горнодобывающую промышленность, которого добивается президент Габриэль Борич. Тем не менее, учитывая значительную оппозицию в Конгрессе первоначальным предложениям, мы ожидаем, что влияние на добычу будет несильным», — отмечает Fitch.



Китай



Fitch ожидает резкого замедления темпов роста производства меди в Китае со среднего показателя в 6,9% за последнее десятилетие до 1,0% до 2031 года из-за закрытия рудников с низким содержанием золота и задержки с увеличением мощностей.

Наращивание добычи на новых проектах, в том числе на руднике Пуланг (Pulang) компании Yunnan Copper и Кьюлонг (Qulong) компании Zijin Mining, компенсирует спад добычи.



Перу



Fitch ожидает вопреки своим более раним прогнозам, что в ближайшее время рост производства в Перу резко замедлится из-за протестов населения, затрагивающих ключевые рудники, включая рудники Лас-Бамбас (Las Bambas), принадлежащий MMG, и рудники Куахоне (Cuajone) компании Southern Copper. Авторы доклада не ожидают, что годовое производство к 2024 году достигнет допандемийного уровня.

Китай будет играть все более важную роль в медном секторе Перу, отмечает Fitch, указывая на прогноз Министерства энергетики и горнорудной промышленности Перу. Согласно этому прогнозу, китайские компании вложат в общей сложности $10,2 млрд в пять горнодобывающих проектов в течение следующих 10 лет.



ДРК



Демократическая Республика Конго, в основном благодаря расширению гигантского рудника Камоа-Какула (Kamoa-Kakula) компании Ivanhoe Mining и Zijin Mining, в следующем году впервые превысит годовой объем производства в 2 млн тонн и достигнет почти 3 млн тонн в 2031 году.

Компания Glencore намерена перезапустить медно-кобальтовый рудник Мутанда (Mutanda) и проект Дезива (Deziwa) компании China Minmetals, осуществляемого совместно с государственной компанией Gecamines. Это будет способствовать уверенному росту производства меди в ДРК.



Падение цен



Цена на медь снижается с момента достижения исторического максимума в марте. В последний раз в Нью-Йорке она торговалась на уровне 3,28 доллара за фунт (7 230 долларов за тонну), что является 10-недельным минимумом.

Fitch ожидает, что цены составят в среднем 8 400 долларов за тонну в 2023 году и 11 500 долларов за тонну к 2031 году, поскольку возникает долгосрочный структурный дефицит из-за прогноза очень сильного долгосрочного спроса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







