Эксклюзив

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Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

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19 сентября 2022

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05 сентября 2022

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29 августа 2022

АЛРОСА обнаружила 22 новых месторождения алмазов в Зимбабве

Сегодня
Новости
АЛРОСА обнаружила 22 новых месторождения алмазов в Зимбабве, сообщают СМИ со ссылкой на президента страны Эммерсона Мнангагву.
Агентство Bloomberg сообщает, что власти Зимбабве разрешат АЛРОСА вести разработку только на двух алмазных месторождениях.
Мнангагва сказал во время деловой встречи, состоявшейся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что остальная часть месторождений будет предоставлена другим инвесторам.
Соглашение, подписанное в 2019 году между АЛРОСА и государственной корпорацией Zimbabwe Mining Development Corporation о совместной разведке драгоценных камней в стране, позволило российской компании получить 40 участков для ведения геологоразведочных работ.
Компания Alrosa Zimbabwe первоначально получила 25 концессий на геологоразведку в Зимбабве. 
В сентябре 2021 года компания получила еще 15 концессий на разведку алмазов.
Основная их часть располагалась в провинциях Маникаленд, Масвинго и Северный Матабелеленд.
АЛРОСА владеет 70% акций Alrosa Zim, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Alrosa Zim проводила в Зимбабве предварительные геологоразведочные работы на экономически перспективных месторождениях первостепенного значения. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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