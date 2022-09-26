Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
АЛРОСА обнаружила 22 новых месторождения алмазов в Зимбабве
Агентство Bloomberg сообщает, что власти Зимбабве разрешат АЛРОСА вести разработку только на двух алмазных месторождениях.
Мнангагва сказал во время деловой встречи, состоявшейся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что остальная часть месторождений будет предоставлена другим инвесторам.
Соглашение, подписанное в 2019 году между АЛРОСА и государственной корпорацией Zimbabwe Mining Development Corporation о совместной разведке драгоценных камней в стране, позволило российской компании получить 40 участков для ведения геологоразведочных работ.
Компания Alrosa Zimbabwe первоначально получила 25 концессий на геологоразведку в Зимбабве.
В сентябре 2021 года компания получила еще 15 концессий на разведку алмазов.
Основная их часть располагалась в провинциях Маникаленд, Масвинго и Северный Матабелеленд.
АЛРОСА владеет 70% акций Alrosa Zim, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Alrosa Zim проводила в Зимбабве предварительные геологоразведочные работы на экономически перспективных месторождениях первостепенного значения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished