Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Обрушилась еще одна стена дамбы на руднике Ягерсфонтейн
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника правительства провинции сообщает, что сообщений о жертвах или погибших в результате последнего обрушения стены не поступало.
Правительство провинции все еще устанавливает масштабы наводнения.
Плотина держала жидкие шахтные отходы от повторной переработки содержимого хвостохранилищ.
Департамент социального развития сообщил, что некоторые из 187 семей потеряли все свое имущество, а 164 приусадебных участка были повреждены илом после первой аварии.
В 2010 году De Beers продала рудник и хвостохранилища консорциуму Superkolong Consortium, в который входили местные инвесторы.
Однако в апреле прошлого года компания Stargems купила рудник и прилегающие сухие хвостохранилища, то есть стала владельцем и оператором этого объекта через свою южноафриканскую дочернюю компанию Jagersfontein Developments.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished