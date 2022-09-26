Обрушилась еще одна стена дамбы на руднике Ягерсфонтейн

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На заброшенном алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в провинции Фри Стейт, ЮАР, рухнула еще одна стена дамбы. Это произошло всего через две недели после первого обрушения. Тогда один человек погиб, а двое до сих пор числятся пропавшими без вести.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника правительства провинции сообщает, что сообщений о жертвах или погибших в результате последнего обрушения стены не поступало.

Правительство провинции все еще устанавливает масштабы наводнения.

Плотина держала жидкие шахтные отходы от повторной переработки содержимого хвостохранилищ.

Департамент социального развития сообщил, что некоторые из 187 семей потеряли все свое имущество, а 164 приусадебных участка были повреждены илом после первой аварии.

В 2010 году De Beers продала рудник и хвостохранилища консорциуму Superkolong Consortium, в который входили местные инвесторы.

Однако в апреле прошлого года компания Stargems купила рудник и прилегающие сухие хвостохранилища, то есть стала владельцем и оператором этого объекта через свою южноафриканскую дочернюю компанию Jagersfontein Developments.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





