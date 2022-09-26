Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Phillips совместно с Bacs & Russo анонсировала основные события часового аукциона в Гонконге
На продажу выставлено более 260 лотов, основными из которых являются исключительно изысканные часы Patek Philippe Reference 2499 из первой серии, выполненные из желтого золота и изготовленные в 1953 году. Среди других ключевых лотов – часы от Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Philippe Dufour, Roger Smith, F.P.Journe и Cartier.
Начиная с 30 сентября, главные лоты аукциона отправятся сначала в Нью-Йорк, а затем в Гонконг, Бангкок, Сингапур, Лондон, Тайчжун, Тайбэй и Женеву.
«После успеха нашей весенней распродажи в Гонконге, которая показала самый высокий результат за всю историю часовых аукционов в Азии, мы рады представить осеннюю распродажу часов в Гонконге. Начиная с чрезвычайно изысканной первой серии Patek Philippe Reference 2499 из желтого золота и заканчивая редкими часами ведущих независимых производителей, таких как Philippe Dufour, Roger Smith и F.P. Journe, распродажа предоставляет коллекционерам возможность приобрести замечательные и хорошо сохранившиеся часы”, - заявил Томас Перацци (Thomas Perazzi), глава отдела часов Phillips в Азии.
Алекс Шишло для Rough&Polished