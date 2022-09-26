Phillips совместно с Bacs & Russo анонсировала основные события часового аукциона в Гонконге

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Аукционный дом Phillips совместно с компанией Bacs & Russo анонсировал главные лоты 15-го часового аукциона в Гонконге, который 28-29 ноября в отеле JW Marriott в Гонконге.

На продажу выставлено более 260 лотов, основными из которых являются исключительно изысканные часы Patek Philippe Reference 2499 из первой серии, выполненные из желтого золота и изготовленные в 1953 году. Среди других ключевых лотов – часы от Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Philippe Dufour, Roger Smith, F.P.Journe и Cartier.

Начиная с 30 сентября, главные лоты аукциона отправятся сначала в Нью-Йорк, а затем в Гонконг, Бангкок, Сингапур, Лондон, Тайчжун, Тайбэй и Женеву.

«После успеха нашей весенней распродажи в Гонконге, которая показала самый высокий результат за всю историю часовых аукционов в Азии, мы рады представить осеннюю распродажу часов в Гонконге. Начиная с чрезвычайно изысканной первой серии Patek Philippe Reference 2499 из желтого золота и заканчивая редкими часами ведущих независимых производителей, таких как Philippe Dufour, Roger Smith и F.P. Journe, распродажа предоставляет коллекционерам возможность приобрести замечательные и хорошо сохранившиеся часы”, - заявил Томас Перацци (Thomas Perazzi), глава отдела часов Phillips в Азии.



Алекс Шишло для Rough&Polished





