Ювелирный дом Cartier International присоединился к CIBJO в качестве коммерческого члена

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Cartier International, один из старейших и наиболее престижных люксовых брендов в мире, присоединился к Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO в качестве коммерческого члена.

Cartier International, разрабатывающая, производящая, распространяющая и продающая ювелирные изделия, а также изделия из кожи и часы была основана Луи-Франсуа Картье (Louis-François Cartier) в 1847 году в Париже и сегодня является дочерней компанией швейцарской Richemont Group.

Cartier International управляет более чем 200 бутиками в более чем 60 странах и тремя флагманскими магазинами, известными как Temples («Храмы») - в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Выручка компании в 2022 году составила примерно $12,4 млрд.

«Мы рады приветствовать Cartier International во Всемирной ювелирной конфедерации. Историческое наследие, стремление к совершенству и мировой престиж компании беспрецедентны, но она также является пионером на пути нашей отрасли к полной устойчивости, осознавая нашу ответственность за долгосрочное благополучие всех наших заинтересованных сторон и здоровье нашей планеты. Мы очень рады делать это вместе", - сказал президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).

«CIBJO предоставляет площадку, где все игроки могут собраться и обсудить наши общие интересы, сформулировать универсальные стандарты и определить общие принципы работы, которые защищают как нас, так и потребителей, которых мы обслуживаем. Мы гордимся тем, что являемся частью сообщества CIBJO», - сказал Сириль Виньерон (Cyrille Vigneron), президент и главный исполнительный директор Cartier International.



Алекс Шишло для Rough&Polished





