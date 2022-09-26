Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Ювелирный дом Cartier International присоединился к CIBJO в качестве коммерческого члена
Cartier International, разрабатывающая, производящая, распространяющая и продающая ювелирные изделия, а также изделия из кожи и часы была основана Луи-Франсуа Картье (Louis-François Cartier) в 1847 году в Париже и сегодня является дочерней компанией швейцарской Richemont Group.
Cartier International управляет более чем 200 бутиками в более чем 60 странах и тремя флагманскими магазинами, известными как Temples («Храмы») - в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Выручка компании в 2022 году составила примерно $12,4 млрд.
«Мы рады приветствовать Cartier International во Всемирной ювелирной конфедерации. Историческое наследие, стремление к совершенству и мировой престиж компании беспрецедентны, но она также является пионером на пути нашей отрасли к полной устойчивости, осознавая нашу ответственность за долгосрочное благополучие всех наших заинтересованных сторон и здоровье нашей планеты. Мы очень рады делать это вместе", - сказал президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).
«CIBJO предоставляет площадку, где все игроки могут собраться и обсудить наши общие интересы, сформулировать универсальные стандарты и определить общие принципы работы, которые защищают как нас, так и потребителей, которых мы обслуживаем. Мы гордимся тем, что являемся частью сообщества CIBJO», - сказал Сириль Виньерон (Cyrille Vigneron), президент и главный исполнительный директор Cartier International.
Алекс Шишло для Rough&Polished