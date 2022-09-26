Всемирный совет по золоту: индийского розничный рынок золотых украшений будет расти

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28 сентября 2022 года Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) выпустил доклад «Структура рынка ювелирных изделий» в рамках серии материалов с углубленным анализом индийского рынка золота.

В докладе подчеркивается, что за последние несколько лет произошел заметный сдвиг на индийском рынке золотых украшений, вызванный изменениями в поведении потребителей и постановлениями правительства.

Согласно докладу, небольшие независимые ритейлеры по-прежнему доминируют на рынке, однако за последнее десятилетие постоянно росла доля сетевых магазинов, как общенациональных, так и региональных. В отличие от розничной торговли, изменения на уровне производства происходили относительно медленнее, но по мере того, как рынок продолжает развиваться, и розничные ретейлеры, и производства намерены увеличить свои доли на рынке.

Генеральный директор индийского отделения Всемирного совета по золоту Сомасундарам П. Р. (Somasundaram PR) прокомментировал: «За последнее десятилетие на индийском розничном рынке ювелирных изделий произошло несколько структурных изменений, некоторые из которых были вызваны нормативными актами, а некоторые — изменением поведения потребителей. Обязательная постановка пробы на готовых изделиях должна обеспечить равные условия для всех. Общенациональные и региональные сетевые магазины намерены увеличить свою долю на рынке благодаря доступу к кредитам и наличию больших товарных запасов. Мелкие игроки должны стать более прозрачными и быстрее адаптировать технологии, если они хотят получить аналогичный доступ к кредитам и защитить свою долю рынка».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







