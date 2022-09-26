Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Всемирный совет по золоту: индийского розничный рынок золотых украшений будет расти
В докладе подчеркивается, что за последние несколько лет произошел заметный сдвиг на индийском рынке золотых украшений, вызванный изменениями в поведении потребителей и постановлениями правительства.
Согласно докладу, небольшие независимые ритейлеры по-прежнему доминируют на рынке, однако за последнее десятилетие постоянно росла доля сетевых магазинов, как общенациональных, так и региональных. В отличие от розничной торговли, изменения на уровне производства происходили относительно медленнее, но по мере того, как рынок продолжает развиваться, и розничные ретейлеры, и производства намерены увеличить свои доли на рынке.
Генеральный директор индийского отделения Всемирного совета по золоту Сомасундарам П. Р. (Somasundaram PR) прокомментировал: «За последнее десятилетие на индийском розничном рынке ювелирных изделий произошло несколько структурных изменений, некоторые из которых были вызваны нормативными актами, а некоторые — изменением поведения потребителей. Обязательная постановка пробы на готовых изделиях должна обеспечить равные условия для всех. Общенациональные и региональные сетевые магазины намерены увеличить свою долю на рынке благодаря доступу к кредитам и наличию больших товарных запасов. Мелкие игроки должны стать более прозрачными и быстрее адаптировать технологии, если они хотят получить аналогичный доступ к кредитам и защитить свою долю рынка».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished