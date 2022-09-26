Botswana Diamonds приобрела проект Торни Ривер

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Botswana Diamonds завершила приобретение проекта Торни Ривер (Thorny River) после получения всех разрешений от властей ЮАР.

«Я рад, что мы получили все разрешения, позволяющие завершить эту сделку», — сказал глава компании Джон Тилинг (John Teeling).

«Это позволит компании ускорить разработку месторождения Торни Ривер, поскольку первоначальные заявки уже поданы», - добавил он.

Botswana Diamonds воспользовалась своим преимущественным правом на приобретение неоплаченных долей третьих сторон в компаниях Vutomi Mining и Razorbill Properties 12, совместно называемых Vutomi.

Vutomi владела правами на добычу полезных ископаемых в проекте Торни Ривер, а также в других геологоразведочных активах.

Сумма платежа по обязательствам Vutomi составила около 57 млн новых обыкновенных акций компании по 0,0025 фунта стерлингов каждая.

Никаких фиксированных договоренностей нет, но акции на сумму платежа будут выпущены двумя равными траншами (с интервалом в три месяца) после завершения сделки.

Первый транш, состоящий примерно из 28,5 млн акций, был выпущен 28 сентября.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





