Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
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19 сентября 2022
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29 августа 2022
Botswana Diamonds приобрела проект Торни Ривер
«Я рад, что мы получили все разрешения, позволяющие завершить эту сделку», — сказал глава компании Джон Тилинг (John Teeling).
«Это позволит компании ускорить разработку месторождения Торни Ривер, поскольку первоначальные заявки уже поданы», - добавил он.
Botswana Diamonds воспользовалась своим преимущественным правом на приобретение неоплаченных долей третьих сторон в компаниях Vutomi Mining и Razorbill Properties 12, совместно называемых Vutomi.
Vutomi владела правами на добычу полезных ископаемых в проекте Торни Ривер, а также в других геологоразведочных активах.
Сумма платежа по обязательствам Vutomi составила около 57 млн новых обыкновенных акций компании по 0,0025 фунта стерлингов каждая.
Никаких фиксированных договоренностей нет, но акции на сумму платежа будут выпущены двумя равными траншами (с интервалом в три месяца) после завершения сделки.
Первый транш, состоящий примерно из 28,5 млн акций, был выпущен 28 сентября.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished