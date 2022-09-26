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29 августа 2022

Автономный завод для обработки крупнообъемных проб кимберлита на руднике Луло

Сегодня
Новости
Компания Lucapa Diamond, Endiama и Rosas & Petalas, партнеры по совместному предприятию проекта Луло (Lulo) в Анголе, ввели в эксплуатацию автономный завод для обработки крупнообъемных проб кимберлита.
Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Stock Exchange, ASX), заявила, что начала переработку 15 образцов кимберлитов, включенных в текущий список приоритетных проб с месторождения Луло. 
Несколько проб кимберлита были уже взяты на этапе монтажа завода и ожидали обработки.
«За прошедшие годы наши партнеры выполнили огромный объем геологоразведочных работ на уникальном, крупном и ценном месторождении Луло, и эти результаты указывают на большой потенциал открытия особых новых залежей, — сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — После ввода в эксплуатацию завода партнеры по совместному предприятию проекта Луло теперь могут ускорить отбор проб кимберлита для извлечения алмазов коммерчески значимого размера и быстро оценить экономический потенциал положительных результатов».
Пробы кимберлита будут обрабатываться примерно по две штуки каждые шесть недель.
Однако не ожидается, что каждая обработанная проба кимберлита даст положительный результат.
В Lucapa Diamond заявили, что на концессии с таким высоким количеством отклонений в коэффициенте конверсии, кимберлиты с подтвержденной алмазоносностью будут вноситься в список приоритетных проб, в то время как параллельно будут продолжаться бурение и проведение химического анализа. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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