Автономный завод для обработки крупнообъемных проб кимберлита на руднике Луло

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Компания Lucapa Diamond, Endiama и Rosas & Petalas, партнеры по совместному предприятию проекта Луло (Lulo) в Анголе, ввели в эксплуатацию автономный завод для обработки крупнообъемных проб кимберлита.

Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Stock Exchange, ASX), заявила, что начала переработку 15 образцов кимберлитов, включенных в текущий список приоритетных проб с месторождения Луло.

Несколько проб кимберлита были уже взяты на этапе монтажа завода и ожидали обработки.

«За прошедшие годы наши партнеры выполнили огромный объем геологоразведочных работ на уникальном, крупном и ценном месторождении Луло, и эти результаты указывают на большой потенциал открытия особых новых залежей, — сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — После ввода в эксплуатацию завода партнеры по совместному предприятию проекта Луло теперь могут ускорить отбор проб кимберлита для извлечения алмазов коммерчески значимого размера и быстро оценить экономический потенциал положительных результатов».

Пробы кимберлита будут обрабатываться примерно по две штуки каждые шесть недель.

Однако не ожидается, что каждая обработанная проба кимберлита даст положительный результат.

В Lucapa Diamond заявили, что на концессии с таким высоким количеством отклонений в коэффициенте конверсии, кимберлиты с подтвержденной алмазоносностью будут вноситься в список приоритетных проб, в то время как параллельно будут продолжаться бурение и проведение химического анализа.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





