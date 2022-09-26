Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Автономный завод для обработки крупнообъемных проб кимберлита на руднике Луло
Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Stock Exchange, ASX), заявила, что начала переработку 15 образцов кимберлитов, включенных в текущий список приоритетных проб с месторождения Луло.
Несколько проб кимберлита были уже взяты на этапе монтажа завода и ожидали обработки.
«За прошедшие годы наши партнеры выполнили огромный объем геологоразведочных работ на уникальном, крупном и ценном месторождении Луло, и эти результаты указывают на большой потенциал открытия особых новых залежей, — сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — После ввода в эксплуатацию завода партнеры по совместному предприятию проекта Луло теперь могут ускорить отбор проб кимберлита для извлечения алмазов коммерчески значимого размера и быстро оценить экономический потенциал положительных результатов».
Пробы кимберлита будут обрабатываться примерно по две штуки каждые шесть недель.
Однако не ожидается, что каждая обработанная проба кимберлита даст положительный результат.
В Lucapa Diamond заявили, что на концессии с таким высоким количеством отклонений в коэффициенте конверсии, кимберлиты с подтвержденной алмазоносностью будут вноситься в список приоритетных проб, в то время как параллельно будут продолжаться бурение и проведение химического анализа.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished