Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Группа RSL из Квебека внедряет инновации, чтобы поднять алмазную индустрию на новые высоты
В настоящее время компания производит крупные бриллианты для ювелирного рынка премиум-класса.
«Лабораторные алмазы обладают потенциалом революционизировать отрасль, одновременно снижая экологические и человеческие издержки, связанные с добычей алмазов, - заявил Люк Синклер (Luke Sinclair), финансовый директор Groupe RSL. - Потребители стремятся к большей прозрачности бриллиантов, которые они покупают, и мы твердо верим, что отрасль не должна противоречить окружающей среде или принципам социальной ответственности. Мы рады видеть, как в ближайшие годы будет развиваться индустрия выращивания алмазов в лабораторных условиях».
Groupe RSL производит свои алмазы методом химического осаждения из паровой фазы, или CVD, при котором водород и газообразный метан объединяются в плазме в условиях эквивалентных природным для выращивания алмазов по одному атому за раз в течение периода от нескольких недель до месяца. Работающая исключительно на гидроэлектроэнергии, Groupe RSL разработала свой собственный уникальный технологический процесс.
«На протяжении большей части научной истории человечества мы думали, что невозможно производить алмазы другим способом, кроме как под высоким давлением. Вот почему ранние попытки создания искусственного алмаза были сосредоточены на воспроизведении сильного давления, которое создает алмазы под землей. Недавние исследования выявили новую идею использования водорода и метана в контролируемой реакции», - сказал Синклер.
Алекс Шишло для Rough&Polished