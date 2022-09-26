Группа RSL из Квебека внедряет инновации, чтобы поднять алмазную индустрию на новые высоты

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Groupe RSL - первая компания, которая на своем предприятии в Квебеке произвела канадский алмаз, выращенный в лабораторных условиях, сообщил интернет-ресурс businesswire.com.

В настоящее время компания производит крупные бриллианты для ювелирного рынка премиум-класса.

«Лабораторные алмазы обладают потенциалом революционизировать отрасль, одновременно снижая экологические и человеческие издержки, связанные с добычей алмазов, - заявил Люк Синклер (Luke Sinclair), финансовый директор Groupe RSL. - Потребители стремятся к большей прозрачности бриллиантов, которые они покупают, и мы твердо верим, что отрасль не должна противоречить окружающей среде или принципам социальной ответственности. Мы рады видеть, как в ближайшие годы будет развиваться индустрия выращивания алмазов в лабораторных условиях».

Groupe RSL производит свои алмазы методом химического осаждения из паровой фазы, или CVD, при котором водород и газообразный метан объединяются в плазме в условиях эквивалентных природным для выращивания алмазов по одному атому за раз в течение периода от нескольких недель до месяца. Работающая исключительно на гидроэлектроэнергии, Groupe RSL разработала свой собственный уникальный технологический процесс.

«На протяжении большей части научной истории человечества мы думали, что невозможно производить алмазы другим способом, кроме как под высоким давлением. Вот почему ранние попытки создания искусственного алмаза были сосредоточены на воспроизведении сильного давления, которое создает алмазы под землей. Недавние исследования выявили новую идею использования водорода и метана в контролируемой реакции», - сказал Синклер.



Алекс Шишло для Rough&Polished





