Эксклюзив

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...

19 сентября 2022

Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру

Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.  

12 сентября 2022

Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами

Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...

05 сентября 2022

Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам

Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...

29 августа 2022

Royal Bafokeng Platinum продлевает срок полномочий финансового директора

Сегодня
Новости
Компания Royal Bafokeng Platinum продлила срок полномочий временного финансового директора Ротшидзвы Маненже (Rotshidzwa Manenzhe) на три месяца - до 31 декабря 2022 года.
Первоначально Ротшидзвы Маненже была назначена с 3 апреля 2022 года временно исполняющей обязанности финансового директора на шесть месяцев.
Это последовало за отставкой Анре Россув (Hanre Rossouw) с поста финансового директора и генерального директора компании.
В компании заявили, что рассматривает знания и опыт Маненже в работе с финансовыми потребностями Royal Bafokeng Platinum, чтобы продлить ее назначение.
Royal Bafokeng участвовала в процессе рассмотрения обязательного предложения с Impala Platinum (Implats).
Предложение Implats в настоящее время открыто и требует одобрения Трибунала по вопросам конкуренции (Competition Tribunal).
«В связи с текущим предложением Implats совет директоров решил приостановить назначение штатного финансового директора и генерального директора до тех пор, пока не будет завершено предложение Implats и у совета не появится ясность в отношении направления компании», — прокомментировали в Royal Bafokeng.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished  


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