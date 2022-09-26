Royal Bafokeng Platinum продлевает срок полномочий финансового директора

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Компания Royal Bafokeng Platinum продлила срок полномочий временного финансового директора Ротшидзвы Маненже (Rotshidzwa Manenzhe) на три месяца - до 31 декабря 2022 года.

Первоначально Ротшидзвы Маненже была назначена с 3 апреля 2022 года временно исполняющей обязанности финансового директора на шесть месяцев.

Это последовало за отставкой Анре Россув (Hanre Rossouw) с поста финансового директора и генерального директора компании.

В компании заявили, что рассматривает знания и опыт Маненже в работе с финансовыми потребностями Royal Bafokeng Platinum, чтобы продлить ее назначение.

Royal Bafokeng участвовала в процессе рассмотрения обязательного предложения с Impala Platinum (Implats).

Предложение Implats в настоящее время открыто и требует одобрения Трибунала по вопросам конкуренции (Competition Tribunal).

«В связи с текущим предложением Implats совет директоров решил приостановить назначение штатного финансового директора и генерального директора до тех пор, пока не будет завершено предложение Implats и у совета не появится ясность в отношении направления компании», — прокомментировали в Royal Bafokeng.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





