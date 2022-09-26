Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Royal Bafokeng Platinum продлевает срок полномочий финансового директора
Первоначально Ротшидзвы Маненже была назначена с 3 апреля 2022 года временно исполняющей обязанности финансового директора на шесть месяцев.
Это последовало за отставкой Анре Россув (Hanre Rossouw) с поста финансового директора и генерального директора компании.
В компании заявили, что рассматривает знания и опыт Маненже в работе с финансовыми потребностями Royal Bafokeng Platinum, чтобы продлить ее назначение.
Royal Bafokeng участвовала в процессе рассмотрения обязательного предложения с Impala Platinum (Implats).
Предложение Implats в настоящее время открыто и требует одобрения Трибунала по вопросам конкуренции (Competition Tribunal).
«В связи с текущим предложением Implats совет директоров решил приостановить назначение штатного финансового директора и генерального директора до тех пор, пока не будет завершено предложение Implats и у совета не появится ясность в отношении направления компании», — прокомментировали в Royal Bafokeng.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished