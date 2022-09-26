Дочерняя компания Petra Diamonds публикует предварительные результаты тендера и вносит поправки в условия предложения

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Petra Diamonds объявила о досрочных результатах тендера и изменении условий предложения своей дочерней компании о покупке старших обеспеченных долговых обязательств со сроком погашения в 2026 году.

Дочерняя компания Petra Diamonds US Treasury (PDUST), 100% акций которой владеет Petra Diamonds, предложила держателям подать оференту заявки на продажу старших обеспеченных облигаций второй очереди общей условной стоимостью $336,7 млн на сумму до $150 млн.

В компании заявили, что все условия предложения на 26 сентября - крайний срок раннего участия, - включая в том числе условия сделки, были оферентом выполнены или отвергнуты.

PDUST примет на покупку действительные заявки по облигациям в рамках предложения до истечения срока раннего участия.

В компании заявили, что номинальная стоимость облигаций, которые были предложены держателями до крайнего срока раннего участия и приняты к оплате оферентом, составляет $125,6 млн.

Вознаграждение будет увеличено до $175 млн в рамках поправок к условиям предложения.

Оферент внес поправки в условия предложения, в соответствии с которыми вознаграждение было увеличено до $175 млн, и все держатели облигаций, которые предложат свои облигации после крайнего срока раннего участия, но до истечения срока действия, будут иметь право на получение общего вознаграждения в размере $1010 за $1000 номинальной стоимости.

Общая цена покупки денежными средствами, которую оферент должен заплатить на дату раннего участия, составляет $145,1 млн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





