Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Саудовская Аравия столкнулась с проблемами, связанными с ее огромными запасами меди
По словам министра промышленности и минеральных ресурсов Бандара бин Ибрагима аль-Хораефа (Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef), ключевыми среди этих проблем являются логистика и водоснабжение, в то время как этот крупнейший в мире производитель нефти стремится начать добывать медь, запасы которой, по оценкам, составляют $1,3 трлн.
Аль-Хораеф сказал: «Одна из вещей, в которой нуждается горнодобывающий сектор, — это развитая инфраструктура». По его словам, речь идет о дорогах, железнодорожной сети и порте, чтобы доставлять медь с севера страны на восток для обработки и отправки.
«Вода — это ключ. Если бы мы приспособили некоторые технологии, но это сэкономило бы нам воду, это было бы для нас очень интересно», — добавил Аль-Хораеф.
Еще одной проблемой может быть привлечение крупных горнодобывающих компаний с мировым опытом и солидным финансированием, которые конкурируют с более мелкими фирмами на аукционах за права на разведку.
В этом месяце лицензия была предоставлена британской Moxico Resources Plc, закрытому акционерному обществу, реализующему проект по добыче меди в Замбии, и саудовской Ajlan & Bros. Потенциальная выгода огромна: предполагаемые поставки меди на сумму $222 млрд по текущим ценам в 1,4 раза превышают мировые поставки в 2021 году.
Саудовская Аравия внедряет процессы, которые позволяют выдавать разрешения на добычу полезных ископаемых в течение 30 дней. Это резко контрастирует с примерно 7-10 годами в США.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished