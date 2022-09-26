Саудовская Аравия столкнулась с проблемами, связанными с ее огромными запасами меди

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Саудовская Аравия может нарастить добычу меди в достаточном количестве, чтобы смягчить ее нехватку в будущем, по мере того как мир совершает грандиозный переход к чистой энергетике, но у королевства возникли проблемы, которые традиционные горнодобывающие страны уже преодолели.

По словам министра промышленности и минеральных ресурсов Бандара бин Ибрагима аль-Хораефа (Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef), ключевыми среди этих проблем являются логистика и водоснабжение, в то время как этот крупнейший в мире производитель нефти стремится начать добывать медь, запасы которой, по оценкам, составляют $1,3 трлн.

Аль-Хораеф сказал: «Одна из вещей, в которой нуждается горнодобывающий сектор, — это развитая инфраструктура». По его словам, речь идет о дорогах, железнодорожной сети и порте, чтобы доставлять медь с севера страны на восток для обработки и отправки.

«Вода — это ключ. Если бы мы приспособили некоторые технологии, но это сэкономило бы нам воду, это было бы для нас очень интересно», — добавил Аль-Хораеф.

Еще одной проблемой может быть привлечение крупных горнодобывающих компаний с мировым опытом и солидным финансированием, которые конкурируют с более мелкими фирмами на аукционах за права на разведку.

В этом месяце лицензия была предоставлена британской Moxico Resources Plc, закрытому акционерному обществу, реализующему проект по добыче меди в Замбии, и саудовской Ajlan & Bros. Потенциальная выгода огромна: предполагаемые поставки меди на сумму $222 млрд по текущим ценам в 1,4 раза превышают мировые поставки в 2021 году.

Саудовская Аравия внедряет процессы, которые позволяют выдавать разрешения на добычу полезных ископаемых в течение 30 дней. Это резко контрастирует с примерно 7-10 годами в США.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





