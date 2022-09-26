GSI обнаружила неустойчивые дефекты решетки в процессе роста искусственного бриллианта

Фото: GSI

Недавно в лаборатории методом химического осаждения из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD) был выращен бесцветный бриллиант весом 1,547 карата, «изумрудной» огранки, чистоты VS1. Его доставили в лабораторию Gemological Science International (GSI) в Мумбае, чтобы определить, подвергался ли он постростовой обработке. Результаты - интересные, сообщает GSI.Спектры поглощения в среднем инфракрасном диапазоне показали типичные линии поглощения типа IIa, что характерно для бриллиантов, выращенных в лаборатории методом CVD. Никаких дополнительных линий поглощения не наблюдалось. Фотолюминесцентная спектроскопия с возбуждением 532 нм показала пики при 737, 637 и 575 нм. Системы излучение с длинной волны 737 нм и 766 нм связаны с центрами окраски кремний-вакансия, включая умеренно сильные азотозамещённые линии излучения на 575 и 637 нм.Рамановский микроскоп со спектрометром 532 нм показал чрезвычайно сильные азотозамещённые линии излучения на 575 и 637 нм, отсутствие дублета 596/597 нм указывает на постростовую обработку.Прибор DiamondView показал сильную зеленовато-желтую флуоресценцию при наблюдении в продольном направлении, и, что интересно, сильную оранжевую флуоресценцию при повороте на 180 градусов.Когда DiamondView был выключен, то из-за длительного наблюдения была замечена интенсивная красная фосфоресценция в течение нескольких миллисекунд (10-15 миллисекунд), которая быстро поменялась на желтую.Ранее никогда не сообщалось о таких результатах для бриллиантов CVD. Эта интенсивная красная фосфоресценция наблюдалась только после длительного воздействия DiamondView.Возможная причина различных цветов флуоресценции в разных направлениях и фосфоресценции может быть связана с неустойчивыми дефектами кристаллической решетки в процессе роста бриллианта.