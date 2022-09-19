Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
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Вчера
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
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19 сентября 2022
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Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
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29 августа 2022
Первый тендер компании Kruger Diamond Traders в Дубае посетили высокопоставленные официальные лица DMCC
Компания Kruger Diamond Traders DMCC торжественно открыла свой первый тендер в Дубае 24 сентября 2022 года. Тендер получил массу откликов от целого ряда клиентов из всех регионов. В настоящее время в рамках тендера предлагается для просмотра до 29 сентября более 45 000 каратов алмазов. Сегодня тендер компании посетили Его Превосходительство Хамад Буамим (Hamad Buamim), председатель совета директоров Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), генеральный директор DMCC, и д-р Мартин Лик (Martin Leake), специальный советник по драгоценным камням на первом тендере Kruger Diamond Traders DMCC в Дубае.
Слева направо: Муддассер Алви - Kruger Diamond Traders DMCC, д-р Мартин Лик, специальный советник по драгоценным камням DMCC, Его Превосходительство Хамад Буамим, председатель совета директоров DMCC, Аммар Алви - Kruger Diamond Traders DMCC, Ферьял Ахмади, генеральный директор DMCC, Жак Макдональд - Kruger Diamond Traders DMCC
Слева направо: Муддассер Алви - Kruger Diamond Traders DMCC, д-р Мартин Лик, специальный советник по драгоценным камням DMCC, Его Превосходительство Хамад Буамим, председатель совета директоров DMCC, Аммар Алви - Kruger Diamond Traders DMCC, Ферьял Ахмади, генеральный директор DMCC, Жак Макдональд - Kruger Diamond Traders DMCC
Команда Kruger Diamond Traders DMCC вкратце обсудила с ними будущее торговли алмазами в Дубае, а также свои планы и предстоящие тендеры. Его Превосходительство Хамад Буамим ознакомился с ассортиментом алмазов, включая желтые камни весом 75,82 и 51,18 карата, а также несколько розовых алмазов, представленных на тендере.
Коллектив Kruger Diamond Traders DMCC выразил большую признательность и поблагодарил всю команду DMCC за неоценимую поддержку первого, а также предстоящих тендеров и аукционов в Дубае. Компания сообщила, что последний день просмотра ассортимента алмазов 29 сентября 2022 года, до 18:00, а онлайн-торги завершатся в 18:00 30 сентября 2022 года.
Владимир Малахов, Rough&Polished