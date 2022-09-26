Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
SSEF отмечает свое 50-летием собранием ключевых лидеров алмазной отрасли в Базеле
Отдавая дань уважения как миссии, так и достижениям SSEF, около 150 лидеров отрасли и лиц, формирующих общественное мнение, со всего мира собрались 1-2 сентября в Базеле, чтобы отпраздновать золотую годовщину.
Центральным событием собрания стал симпозиум под названием “Связь между прошлым и будущим: видение процветающей торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями” (“Linking Past and Future: Visions for a Thriving Gem & Jewellery Trade”).
Участники дискуссии затронули широкий круг тем, в том числе: роль аукционных домов; добыча изумрудов в Колумбии; отслеживание происхождения алмазов; состояние сектора жемчуга; значимость драгоценных камней; путь «Легенды Лесото» (Lesotho Legend) от необработанного до драгоценного камня; роль цифровых технологий на рынке винтажных изделий Lesotho Legend; концепции оценки жадеита; прошлое и будущее тестирования драгоценных камней; процесс создания ювелирных изделий на заказ и поиск редких драгоценных камней.
Реакция на это мероприятие была настолько положительной, что SSEF решил организовать в 2026 году еще один симпозиум в Базеле в качестве форума для стимулирования дискуссий и обмена отраслевыми знаниями и мнениями.
«Для нашей отрасли крайне важно, чтобы у нас были широко уважаемые и прочно независимые институты, занимающиеся научными исследованиями и предоставляющие высококачественные услуги, а также демонстрирующие стремление к новым познаниям, такие как SSEF. Благодаря неустанной работе и готовности наращивать геммологический опыт и делиться им - это краеугольный камень абсолютно важных усилий по поддержанию доверия потребителей к ювелирной промышленности», - прокомментировал Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO, который был одним из участников симпозиума.
Алекс Шишло для Rough&Polished