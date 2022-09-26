SSEF отмечает свое 50-летием собранием ключевых лидеров алмазной отрасли в Базеле

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Швейцарский геммологический институт SSEF на протяжении 50 лет находится на переднем крае научных геммологических исследований и испытаний.

Отдавая дань уважения как миссии, так и достижениям SSEF, около 150 лидеров отрасли и лиц, формирующих общественное мнение, со всего мира собрались 1-2 сентября в Базеле, чтобы отпраздновать золотую годовщину.

Центральным событием собрания стал симпозиум под названием “Связь между прошлым и будущим: видение процветающей торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями” (“Linking Past and Future: Visions for a Thriving Gem & Jewellery Trade”).

Участники дискуссии затронули широкий круг тем, в том числе: роль аукционных домов; добыча изумрудов в Колумбии; отслеживание происхождения алмазов; состояние сектора жемчуга; значимость драгоценных камней; путь «Легенды Лесото» (Lesotho Legend) от необработанного до драгоценного камня; роль цифровых технологий на рынке винтажных изделий Lesotho Legend; концепции оценки жадеита; прошлое и будущее тестирования драгоценных камней; процесс создания ювелирных изделий на заказ и поиск редких драгоценных камней.

Реакция на это мероприятие была настолько положительной, что SSEF решил организовать в 2026 году еще один симпозиум в Базеле в качестве форума для стимулирования дискуссий и обмена отраслевыми знаниями и мнениями.

«Для нашей отрасли крайне важно, чтобы у нас были широко уважаемые и прочно независимые институты, занимающиеся научными исследованиями и предоставляющие высококачественные услуги, а также демонстрирующие стремление к новым познаниям, такие как SSEF. Благодаря неустанной работе и готовности наращивать геммологический опыт и делиться им - это краеугольный камень абсолютно важных усилий по поддержанию доверия потребителей к ювелирной промышленности», - прокомментировал Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO, который был одним из участников симпозиума.



Алекс Шишло для Rough&Polished





