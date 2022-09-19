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29 августа 2022
Christie's выставляет Fortune Pink на аукцион 8 ноября в Женеве
Фото: Christie's
Аукционный дом Christie's выставляет на продажу Fortune Pink (оценочная стоимость – $25 - $35 млн), фантазийный ярко-розовый бриллиант грушевидной формы весом 18,18 карата, который станет ключевым лотом на Женевской распродаже великолепных драгоценностей 8 ноября 2022 года, проводимой в рамках Недели роскоши Christie's.
Этот исключительно редкий драгоценный камень является самым крупным фантазийным ярко-розовым бриллиантом грушевидной формы, когда-либо выставлявшимся на аукционные торги.
До сих пор самым крупным ярко-розовым бриллиантом, проданным на аукционе Christie's, был Winston Pink Legacy весом 18,96 карата. Камень приобрели за 50 375 000 швейцарских франков, что является рекордной аукционной ценой за карат розового бриллианта.
Просмотр Fortune Pink будет организован на площадке Christie's в Нью-Йорке 3 октября, затем бриллиант выставят в Шанхае, Тайване и Сингапуре.
С 2 по 8 ноября редкий бриллиант будет выставлен на всеобщее обозрение в рамках Недели роскоши Christie's в женевском отеле Four Seasons des Bergues.
Алекс Шишло для Rough&Polished