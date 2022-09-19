Миноритарный пакет акций Osino в проекте Twin Hills в Намибии

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Компания Osino Resources приобрела два оставшихся миноритарных пакета акций, относящихся к месторождению, входящему в проект по добыче золота Твин Хилз (Twin Hills) в Намибии.

Osino Resources стала владельцем оставшихся 10% акций в капитале компании Osino Namibia Minerals Exploration (ONME) за совокупное вознаграждение в размере 870 тыс. канадских долларов, которое будет выплачено в виде одного миллиона обыкновенных акций компании Ominda Mineral, независимой от Osino.

ONME является дочерней компанией Osino, на 90% принадлежащей ей, и владеет 8 лицензиями на проведение геологоразведочных работ, охватывающими в общей сложности площадь в 86 409 га. Одна из лицензий разрешает проводить геологическую разведку золотого месторождения Клаудз (Clouds), которое является частью общих золотых запасов Твин Хилз.

В результате такого приобретения Osino теперь владеет 100% акций ONME.

На обыкновенные акции ONME, выпущенные в рамках сделки с Osino, распространяется ограничение на перепродажу в течение 24 месяцев с даты закрытия сделки.

Osino также приобрела 20% акций Richwing Exploration за совокупное вознаграждение в размере 137 931 канадского доллара, выплаченное путем выпуска 37 615 акций и денежного платежа в размере 96 552 канадских долларов в пользу Richroad Investments и South Wing Investments, которые также полностью независимы от Osino.

Richwing на 80% принадлежит Osino и владеет лицензией на геологоразведку месторождения золота и полезных ископаемых промышленного значения к югу от проектного участка Твин Хилз.

После закрытия сделки Osino будет принадлежать 100% компании Richwing.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





