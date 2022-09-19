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«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
Вчера
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
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19 сентября 2022
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29 августа 2022
Миноритарный пакет акций Osino в проекте Twin Hills в Намибии
Osino Resources стала владельцем оставшихся 10% акций в капитале компании Osino Namibia Minerals Exploration (ONME) за совокупное вознаграждение в размере 870 тыс. канадских долларов, которое будет выплачено в виде одного миллиона обыкновенных акций компании Ominda Mineral, независимой от Osino.
ONME является дочерней компанией Osino, на 90% принадлежащей ей, и владеет 8 лицензиями на проведение геологоразведочных работ, охватывающими в общей сложности площадь в 86 409 га. Одна из лицензий разрешает проводить геологическую разведку золотого месторождения Клаудз (Clouds), которое является частью общих золотых запасов Твин Хилз.
В результате такого приобретения Osino теперь владеет 100% акций ONME.
На обыкновенные акции ONME, выпущенные в рамках сделки с Osino, распространяется ограничение на перепродажу в течение 24 месяцев с даты закрытия сделки.
Osino также приобрела 20% акций Richwing Exploration за совокупное вознаграждение в размере 137 931 канадского доллара, выплаченное путем выпуска 37 615 акций и денежного платежа в размере 96 552 канадских долларов в пользу Richroad Investments и South Wing Investments, которые также полностью независимы от Osino.
Richwing на 80% принадлежит Osino и владеет лицензией на геологоразведку месторождения золота и полезных ископаемых промышленного значения к югу от проектного участка Твин Хилз.
После закрытия сделки Osino будет принадлежать 100% компании Richwing.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished